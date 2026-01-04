Missile balistique nord-coréen lancé vers la mer du Japon
La Corée du Nord a tiré un missile balistique vers la mer du Japon dimanche 4 janvier, a indiqué l’armée sud-coréenne, précisant que « le Nord a lancé un missile balistique non identifié vers la mer de l’Est », appellation coréenne de la mer du Japon.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires