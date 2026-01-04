Accueil En Brève Missile balistique nord-coréen lancé vers la mer du Japon

La Corée du Nord a tiré un missile balistique vers la mer du Japon dimanche 4 janvier, a indiqué l’armée sud-coréenne, précisant que « le Nord a lancé un missile balistique non identifié vers la mer de l’Est », appellation coréenne de la mer du Japon.