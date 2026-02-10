Miou-Miou sur l’attitude de Gérard Depardieu : « Ça relève de la psychiatrie »

Miou-Miou, actrice emblématique des années 1970, a de nouveau pris la parole en 2024 pour évoquer Gérard Depardieu et les accusations qui pèsent sur lui, reliant ces révélations à la postérité controversée du film culte Les Valseuses. Invitée sur Europe 1, elle a commenté des images et des comportements récemment remis en lumière par le magazine Complément d’enquête, pointant un malaise autour de l’attitude de l’acteur lors d’un voyage en Corée du Nord.

Sylvette Herry, connue sous le nom de scène Miou-Miou, s’est faite un nom au sein du mouvement théâtral et humoristique du Café de la Gare, fondé par Romain Bouteille. Elle a été proche de personnalités comme Coluche — qui lui a donné son pseudonyme — puis de Patrick Dewaere. Cette époque de libération culturelle, marquée par l’après‑mai 1968 et les influences hippies, a façonné le milieu artistique dont Miou-Miou a été l’une des figures.

En 1974, la sortie de Les Valseuses a propulsé Miou-Miou, Dewaere et Gérard Depardieu sur le devant de la scène. Le film, qualifié par certains de libertaire et par d’autres de subversif ou choquant, a marqué les esprits autant par son ton que par ses scènes jugées érotiques. Aujourd’hui, certains éléments du film sont relus à l’aune des accusations et des comportements reprochés à plusieurs acteurs, dont Depardieu.

Les propos de Miou-Miou et le retentissement des affaires Depardieu

Miou-Miou a lié son témoignage au contexte des affaires qui entourent Gérard Depardieu. L’acteur, mis en cause à plusieurs reprises, a vu resurgir des éléments troublants : en 2018, l’actrice Charlotte Arnould l’a accusé de viol et de harcèlement sexuel, et, selon Le Monde, Depardieu a été condamné en 2021 à 18 mois de prison avec sursis pour l’agression sexuelle de deux femmes sur un tournage.

Le reportage de Complément d’enquête évoqué lors de son intervention remet en perspective des images d’un voyage en Corée du Nord où, selon le magazine, Depardieu sexualise une fillette à l’écran et tient des propos déplacés envers son interprète. Miou‑Miou a décrit cette séquence comme particulièrement dérangeante et a commenté l’attitude générale de l’acteur envers une guide nord‑coréenne présente lors du tournage.

Sur Europe 1, l’actrice a résumé son ressenti en des termes francs : “Ce qui m’a le plus dérangé, c’est vraiment l’attitude qu’il avait avec sa guide nord-coréenne. Elle ne pouvait pas partir. Il la guettait, ne lui parlait que de son sexe. C’était très embêtant. Moi, je pensais que ça relevait de la psychiatrie […] Il ne pense qu’à ça […]”