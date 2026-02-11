Miou-Miou évoque Gérard Depardieu 50 ans après Les Valseuses

À cinquante ans de sa sortie, Les Valseuses revient au centre des débats après de nouvelles images mettant en cause Gérard Depardieu et les réactions publiques, dont celles de Miou-Miou, qui se souvient de cette période fondatrice de sa carrière tout en commentant les révélations récentes. L’actrice, bientôt 76 ans et toujours active au cinéma et à la télévision, a été interrogée sur son regard actuel porté sur le film de 1974 et sur l’homme avec lequel elle a tourné à quatre reprises.

Réalisé par Bertrand Blier, Les Valseuses avait marqué son époque par son ton provocateur et son irrévérence; certaines scènes, qui passaient alors pour choquantes mais assumées, sont désormais analysées sous un angle différent. Invitée sur France 2 dans l’émission 20h30 le dimanche, Miou-Miou a reconnu avoir, à l’époque, manqué certains signaux et admet aujourd’hui que plusieurs séquences lui paraissent « limite », sans toujours parvenir à en définir précisément les contours.

Les discussions autour du film ont été relancées par des images récentes montrées dans un documentaire diffusé sur TMC et par des extraits captés par les équipes de Quotidien. Ces séquences, mises en parallèle avec des éléments dévoilés en 2023 dans l’enquête de Complément d’Enquête, montrent Gérard Depardieu tenant des propos à connotation sexuelle sur un tournage en 2020, et alimentent des accusations plus larges visant l’acteur.

Miou-Miou répond aux révélations et nuance son témoignage

Interrogée sur ces révélations, Miou-Miou a fait la distinction entre son expérience personnelle et la crédibilité des victimes. Dans une interview accordée à Télé Magazine, elle affirme : « J’ai tourné quatre fois avec lui et je ne l’ai jamais vu se comporter de façon déplacée avec quelqu’un. » Elle ajoute toutefois, sans contredire les plaignantes, « Mais je pense que ça existe. »

Les images diffusées récemment l’ont profondément heurtée, en particulier des séquences où, selon elle, Depardieu s’exprime de manière grossière à l’égard d’une actrice coréenne. Miou-Miou rapporte sa stupeur face à des propos visant explicitement les organes génitaux de la comédienne et à l’image d’une personne « pieds et poings liés » sur le plateau, formulation qu’elle emploie pour décrire la scène vue dans l’enquête audiovisuelle.

Ces nouveaux éléments interviennent dans un contexte judiciaire déjà chargé : Gérard Depardieu est visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles, il a été renvoyé devant la justice pour des faits présumés datant de 2018 et il a, par ailleurs, été condamné pour agressions sexuelles dans une autre affaire liée à un tournage, selon les informations disponibles.

Miou-Miou dit ne pas douter de la véracité des récits qui sont portés contre l’acteur. Exprimant son trouble, elle évoque une lecture du comportement qui dépasse le simple manque de savoir-vivre sur un plateau, en suggérant une dimension plus profonde : « Je pense qu’une telle attitude relève de la psychiatrie. »