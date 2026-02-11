Miou-Miou et Jack Lang dansent un slow en plein Carnaval devant Patrick Sébastien

Jack Lang et Miou‑Miou ont dansé un slow télévisé sous la conduite de Patrick Sébastien en 1987 — un moment de télévision retrouvé et partagé plus tard par l’ancien ministre, alors que leurs parcours publics sont aujourd’hui marqués par des polémiques distinctes.

La séquence, diffusée en 1987 dans l’émission présentée par Patrick Sébastien sur TF1, met en scène Jack Lang, alors personnalité politique et ex‑ministre de la Culture, et l’actrice Miou‑Miou dans un hommage théâtral. Il s’agit d’une reprise d’un sketch de Guy Bedos et Sophie Daumier, joué en saynète puis mis en miroir lors d’un slow: Lang reprend la réplique qui détourne le dragueur tandis que Miou‑Miou mime le désintérêt du personnage féminin.

La vidéo a été rendue publique sur les réseaux par Jack Lang en 2020, sous forme d’extrait d’une rediffusion de l’émission. La séquence a depuis circulé dans les archives télévisées et sur les plateformes de partage, attirant l’attention sur ce rapprochement improbable entre une figure politique de gauche et une comédienne emblématique de la contre‑culture.

Parcours, prises de parole et éléments de controverse

Jack Lang est une figure connue de la vie politique française, notamment pour ses mandats au ministère de la Culture. Au fil des années, son nom a été évoqué dans plusieurs affaires et rumeurs médiatiques. Le texte source rappelle des allégations anciennes telles que l’affaire dite du Coral, qui concernait des abus sur des personnes mineures en situation de handicap, et des affirmations rapportées par l’ancien directeur des RG, Yves Bertrand, sur des exfiltrations impliquant des « petits garçons ». En 2026, les dossiers liés à Jeffrey Epstein font apparaître Jack Lang cité à plusieurs reprises: le texte évoque qu’il est « cité pas loin de 700 fois » dans ces fichiers et note que sa fille, Caroline, figure également dans ces documents.

Jeffrey Epstein, mort en 2019 en prison, est décrit dans le texte source comme le dirigeant d’un réseau de trafic sexuel impliquant des mineur(e)s et des personnalités; il est également rappelé qu’Epstein entretenait des liens avec des figures publiques, dont Donald Trump. Les mentions de Jack Lang et de sa fille dans ces dossiers ont suscité une importante couverture médiatique.

Miou‑Miou, de son côté, est présentée comme une actrice révélée au sein de la troupe du Café de la Gare, aux côtés de Coluche, puis au cinéma dans Les Valseuses, aux côtés de Patrick Dewaere et Gérard Depardieu. Le texte source rappelle qu’elle a évoqué récemment, sur Europe 1, son point de vue critique à l’égard de Gérard Depardieu, qualifiant l’attitude de l’acteur de « cas psychiatrique » dans le cadre des polémiques qui entourent ce dernier.

La rencontre scénique entre Jack Lang et Miou‑Miou reste documentée par l’extrait de 1987 et par la rediffusion partagée par l’ancien ministre en 2020; dans les années suivantes, les deux personnalités ont été l’objet d’attention médiatique pour des raisons distinctes, faisant l’objet de mentions et de prises de parole relayées par la presse.