Mimie Mathy sur Pierre Palmade : « J’aime mieux être à ma place que la sienne »

Pierre Palmade aura officiellement purgé sa peine le vendredi 27 février 2026, trois ans après l’accident de la route survenu en février 2023 qui avait fait trois blessés graves, dont une femme enceinte ayant perdu l’enfant qu’elle portait. Condamné après que les investigations eurent établi qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants, l’humoriste sortira de détention mais sera placé sous sursis probatoire pour une durée de trois ans, assorti d’une obligation de travail et d’une obligation de soins.

L’accident de février 2023 avait provoqué une vive émotion dans le milieu artistique et médiatique. Plusieurs personnalités ont alors pris leurs distances, tandis que les victimes et leurs familles ont subi les conséquences physiques et psychologiques de la collision. Les éléments de procédure retenus au cours du procès ont mis en avant la consommation de drogues au moment des faits.

Parmi les réactions publiques, Muriel Robin a clairement exprimé sa rupture de lien. Interviewée par RTL, elle avait déclaré : « Je pourrais dire que je ne suis plus son amie. » Sur le plateau de C à vous, la comédienne a détaillé sa position, évoquant une prise de conscience et soulignant : « Si je lâche, c’est que j’ai des raisons de lâcher », tout en rappelant avoir été présente pendant de nombreuses années.

Réactions et souvenirs d’anciens collègues

Mimie Mathy a, de son côté, choisi le silence public sur le dossier. Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue en 2023, elle a expliqué ne pas vouloir s’exprimer : « Je n’ai pas envie de parler de Pierre. Il est ce qu’il est, ce n’est pas un ami proche. C’est juste quelqu’un avec qui j’ai travaillé ». Interrogée par TV Mag, elle a ajouté qu’elle n’était pas aussi proche de lui que d’autres et a estimé que « Ce qu’il a fait est impardonnable mais il le paye lui-même », tout en déclarant préférer rester à l’écart.

Plusieurs témoignages anciens ont également refait surface. Faudel a évoqué une séquence des coulisses des Enfoirés, en 2001, dans laquelle il affirme avoir été la cible de propos inacceptables et avoir entendu des blagues à connotation raciste. Ce récit a été rapporté dans les colonnes de Paris Match, où il indique qu’un membre du groupe avait demandé à ce que le ton change.

La date du 27 février 2026 marque donc une étape procédurale importante : l’exécution de la peine a été reconnue comme purgée, et Pierre Palmade sera désormais soumis aux mesures de suivi prévues par la décision judiciaire. Parmi les voix ayant réagi dans l’opinion publique figure également Patrick Sébastien, mentionné pour avoir exprimé publiquement des propos critiques à l’encontre de l’humoriste, selon les relais médiatiques.

Le sursis probatoire de trois ans inclut formellement une obligation de travail et une obligation de soins, mesures destinées à encadrer la période suivant la libération et à assurer un suivi médico-social et professionnel conformément aux dispositions décidées par la juridiction.