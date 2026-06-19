Michou a inspiré une pièce de théâtre culte devenue film et comédie musicale

Michou aurait célébré son 95e anniversaire le 18 juin 2026. Disparu en janvier 2020 à l’âge de 88 ans, le directeur du célèbre cabaret Chez Michou est resté, sous le nom de Michel Catty, une figure emblématique de Montmartre et de la vie nocturne parisienne dont l’univers est régulièrement cité comme source d’inspiration pour la pièce La Cage aux folles.

Derrière ses lunettes bleues et son brushing caractéristique, Michou a dirigé, depuis 1956, le cabaret établi au 80 rue des Martyrs. L’adresse est devenue un lieu de spectacle spécialisé dans le transformisme, où des artistes rendaient hommage à des interprètes populaires comme Dalida, Sylvie Vartan, Édith Piaf ou France Gall. Michou affirmait que la devise du lieu était le respect des artistes et du public : « Il n’y a jamais de vulgarité », déclarait-il, parlant de la manière dont ses caricatures étaient présentées.

La création de La Cage aux folles par Jean Poiret le 1er février 1973 au Théâtre du Palais-Royal a rapidement permis d’établir des rapprochements entre l’univers de la pièce et celui de Chez Michou. Plusieurs témoins et articles, dont des reprises par la presse après la disparition du directeur de cabaret, indiquent que Michou a servi d’élément d’inspiration pour le personnage de Zaza Napoli et pour le cadre du cabaret mis en scène par Poiret.

Quand Michou inspire le personnage de Zaza Napoli

Dans la pièce de Jean Poiret, le public découvre le couple formé par Georges et Albin, ce dernier incarnant la vedette transformiste Zaza Napoli. Le parallèle avec les cabarets de Montmartre, et en particulier avec Chez Michou, s’est imposé dès les premières représentations. Le théâtre abordait à l’époque des thèmes encore sensibles socialement, plaçant au centre d’une comédie un couple homosexuel gérant un lieu de transformistes.

À sa création, la pièce a suscité des critiques contrastées : certains reprochaient une représentation caricaturale tandis que le public a rapidement répondu présent. La pièce a été jouée près de 2 000 fois et a fait connaître au grand public le duo de Jean Poiret et Michel Serrault, dont la complicité scénique a largement contribué au succès.

Adaptée au cinéma en 1978 par Édouard Molinaro, La Cage aux folles a attiré plus de 5,4 millions de spectateurs en France et plus de 8 millions d’entrées aux États-Unis, conservant pendant près de vingt ans le record du film en langue étrangère le plus vu outre-Atlantique. Michel Serrault a reçu le César du meilleur acteur en 1979 pour son interprétation, et le succès a donné lieu à deux suites au début des années 1980.

Le parcours international de l’œuvre comprend un remake hollywoodien, The Birdcage (1996) réalisé par Mike Nichols avec Robin Williams et Nathan Lane, ainsi qu’une adaptation musicale à Broadway en 1983 qui a remporté six Tony Awards dont celui de la meilleure comédie musicale.

Une nouvelle mise en scène de la pièce, dirigée par Olivier Py, a été présentée au Théâtre du Châtelet entre décembre 2025 et janvier 2026.