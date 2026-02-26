Michel Cymes dément avoir qualifié le Covid de « grippette »

Michel Cymes a clarifié, six ans après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, qu’il n’a jamais qualifié le virus de « grippette ». Invité de l’émission Puremédias, l’hebdo sur la chaîne T18, le médecin et animateur a contesté la rumeur qui l’a suivi durant la crise sanitaire et a demandé publiquement de montrer l’extrait où il aurait tenu ces propos.

En 2020, la crise du Covid-19 a entraîné confinements, port du masque généralisé et campagnes de vaccination, dans un contexte où des milliers de personnes sont mortes. Sur les plateaux télé, des médecins et épidémiologistes ont multiplié les interventions, dont celles de Michel Cymes. Sur le plateau de « Quotidien » à TMC, il avait alors déclaré : « Ça n’est pas une grippette, ce n’est pas un rhume. C’est une forme de grippe qui est un peu plus cognée que la grippe. Mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans. » Ces propos ont ensuite été détournés et présentés par certains médias et internautes comme une minimisation de la gravité du virus.

La diffusion et la reprise de cette interprétation ont eu un impact sur l’image publique de l’animateur, qui a choisi de s’éloigner des antennes pendant plusieurs mois. Le débat autour de sa prise de parole s’est cristallisé autour de l’expression « grippette », attribuée à tort, selon lui, par des tweets et des reprises médiatiques.

« Une fake news » et la responsabilité d’un tweet selon Michel Cymes

Ce dimanche 22 février, âgé de 68 ans, Michel Cymes était reçu par Virginie Guilhaume dans « Puremédias, l’hebdo » sur T18. Interrogé sur le recul pris par son image pendant la pandémie et sur la manière dont ses propos avaient été traités, il a lancé un défi : « Trouvez et je reviendrai dans votre émission. Trouvez où et quand j’ai dit que le Covid était une « grippette ». Trouvez-le ! Vous ne le trouverez pas. Je ne l’ai jamais dit. C’est une fake news. »

Il a poursuivi en expliquant qu’il avait « trimballé [cette fake news] comme un chewing‑gum à la chaussure » et en désignant une responsable de la propagation de cette étiquette : la personnalité politique Nadine Morano. Selon Michel Cymes, la polémique est née après une sortie médiatique sur France 2, animée par Thomas Sotto et Léa Salamé, où il aurait critiqué des propos de Mme Morano qu’il jugeait « irresponsables » parce qu’ils alarmaient la population alors que les connaissances sur le virus étaient encore limitées.

Il affirme que, peu après cette intervention, Nadine Morano a publié un tweet contenant la mention « Cymes #Grippette », tweet qui a ensuite été repris et amplifié par des journalistes et sur les réseaux sociaux, donnant l’impression que l’animateur avait minimisé le virus. Michel Cymes a rappelé que l’extrait de son passage dans « Quotidien » — diffusé et cité lors de sa prise de parole — montre qu’il n’a jamais utilisé le terme incriminé.