Michel Barnier revendique la victoire à Paris avec plus de 62% des voix

En Brève

L’ex-Premier ministre Michel Barnier (Les Républicains) a annoncé dimanche soir sa victoire à l’élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris, traditionnellement considérée comme imperdable pour la droite, en recueillant plus de 62 % des suffrages exprimés ; dans une brève déclaration à la presse, il a remercié les habitants de la circonscription pour leur confiance et souligné qu’il était en tête dans les Ve, VIe et VIIe arrondissements.