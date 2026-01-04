Accueil En Brève Micheál Martin entame sa première visite officielle en Chine

Micheál Martin entame sa première visite officielle en Chine

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin est arrivé dimanche 4 janvier à Pékin, ont indiqué les médias d’État chinois, donnant le coup d’envoi à une visite de cinq jours visant à stimuler les échanges commerciaux entre l’Irlande et la Chine, rapporte l’AFP. Selon son bureau, M. Martin doit rencontrer le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang dans la capitale avant de se rendre à Shanghai, où il rencontrera notamment des chefs d’entreprise et des investisseurs. Annoncée dimanche après-midi par la chaîne d’État CCTV, cette visite est la première d’un chef de gouvernement irlandais en Chine depuis 2012.