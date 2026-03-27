Mi-temps : score nul entre le Gabon et l’Ouzbékistan

Au Milliy Stadium, la première période de ce match de la FIFA Series s’est soldée par un partage des points provisoire : Gabon et Ouzbékistan sont rentrés aux vestiaires sur un score d’un but partout. Les Panthères ont surpris d’entrée en imprimant un rythme soutenu, ce qui leur a permis d’ouvrir la marque dès la 6e minute grâce à T. Averlant, auteur d’une finition qui a mis à mal la défense adverse.

Plutôt que de céder sous la pression, les visiteurs ont rapidement réagi en reprenant l’initiative territoriale. Leur domination dans la construction a été récompensée huit minutes plus tard : sur un service de Ganiev A., E. Shomurodov a trouvé la faille et a remis les compteurs à zéro pour l’Ouzbékistan (14e).

Cette égalisation a ensuite donné lieu à un match plus équilibré et davantage centré sur le combat au milieu de terrain. Les premières statistiques à la mi-temps illustrent cette dichotomie : les visiteurs ont conservé la balle la majorité du temps, tandis que les Gabonais se sont montrés plus incisifs devant le but.

Chiffres clés et perspectives pour la seconde période

À la pause, l’Ouzbékistan cumulait environ 60 % de possession de balle, signe d’un contrôle du jeu plus marqué, mais c’est bien le Gabon qui a tenté le plus sa chance avec huit tentatives contre cinq pour les Loups blancs. Cette différence traduit une efficacité offensive gabonaise malgré une domination adverse sur la durée de possession.

Pour la seconde période, chaque camp dispose d’arguments pour prendre l’ascendant : le Gabon devra capitaliser sur ses attaques rapides et sa capacité à se montrer dangereux en peu d’occasions, tandis que l’Ouzbékistan cherchera à prolonger son emprise sur le ballon et à convertir cette domination en opportunités plus franches. Les quinze premières minutes après la reprise promettent d’être décisives pour définir l’allure du reste de la rencontre.