Mette-Marit de Norvège a qualifié le mariage de Guillaume de Luxembourg d’ennuyeux dans un mail

Trois millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein ont été rendus publics le 30 janvier 2026 et citent à plusieurs reprises la princesse Mette‑Marit de Norvège. Des échanges par courriel entre l’épouse du prince héritier Haakon et le financier Jeffrey Epstein figurent parmi les pièces désormais accessibles, et la princesse a depuis pris la parole pour présenter des excuses.

Jeffrey Epstein, décédé en août 2019 dans sa cellule de New York alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel, reste au centre de révélations récurrentes depuis la divulgation de nouvelles pièces. Selon le média public norvégien NRK, le nom de Mette‑Marit apparaît environ une centaine de fois dans l’ensemble des documents récemment publiés. Parmi ces éléments figurent des courriels échangés entre la princesse et Epstein, rendus publics dans le lot de fichiers consultés par la presse.

Les messages les plus commentés concernent des échanges datés d’octobre 2012, époque où la princesse avait assisté au mariage du grand‑duc Guillaume de Luxembourg et de Stéphanie de Lannoy, célébré sur plusieurs jours du 19 au 21 octobre. Depuis une adresse masquée sous la mention « HKH Kronprinsessen », Mette‑Marit avait écrit, le 21 octobre, que la cérémonie lui semblait « ennuyeuse » et avait qualifié l’événement d’« un vieux film où l’on connaît les personnages et où l’on ne s’attarde pas », ajoutant « des livres, encore des livres ». La réponse d’Epstein, expédiée quelques minutes plus tard, indiquait qu’il était rentré à New York en raison du mauvais temps et lui demandait comment s’était déroulé son propre mariage.

Les explications et les excuses de la princesse

Face à ces révélations, Mette‑Marit a pris la parole pour revenir sur ses contacts avec Jeffrey Epstein. Elle a affirmé que « Jeffrey Epstein est responsable de ses actes » et a reconnu sa part de responsabilité pour ne pas avoir vérifié plus attentivement les antécédents du financier ni compris plus tôt « quel genre de personne il était ». Dans son intervention, la princesse a qualifié son comportement d’« embarrassant » et de manque de discernement qu’elle dit regretter profondément.

La princesse, mère d’Ingrid Alexandra et de Sverre Magnus, a également exprimé sa « profonde sympathie et sa solidarité avec les victimes des abus commis par Jeffrey Epstein ». Ces déclarations figurent dans la communication publique publiée après la sortie des documents.

Les éléments rendus publics le 30 janvier incluent une masse importante de courriers et de fichiers consultables par les médias. La présence du nom de personnalités publiques dans ces archives suscite un nouvel examen des liaisons et des échanges entretenus par Epstein au fil des années, selon les informations disponibles dans les dossiers publiés et reprises par la presse norvégienne.