Messi révèle les dix jeunes talents appelés à briller sur la scène mondiale

Lionel Messi a dévoilé les dix joueurs qu’il considère comme les futures stars du football mondial, dans le cadre de la nouvelle campagne “Messi+10 : Saison 2” lancée par Adidas.

Légende vivante de l’Argentine et du FC Barcelone, aujourd’hui buteur vedette de l’Inter Miami, Messi continue d’influencer le jeu bien au-delà du terrain. Pour cette collaboration avec Adidas Football, l’octuple Ballon d’Or a dressé une liste de jeunes talents promis à un grand avenir.

Parmi eux figurent Rio Ngumoha (Liverpool), Andrey Santos et Kendry Páez (Chelsea), ainsi que Brajan Gruda, milieu de terrain de Brighton & Hove Albion. Le champion du monde 2022 a également retenu Nico Paz (Côme), Rodrigo Mora (Porto), Mika Godts (Ajax Amsterdam) et Kader Meïté (Stade Rennais).

Deux jeunes joueuses complètent cette sélection : Clara Serrajordi (FC Barcelone) et Lily Yohannes (Olympique Lyonnais). Messi avait déjà réalisé un exercice similaire en 2024, où il avait cité entre autres Lamine Yamal, Antonio Nusa et Kenan Yildiz, confirmant son œil avisé pour repérer les talents de demain.

