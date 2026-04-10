Message de fin de campagne: les 8 engagements de Paul Hounkpè

À l’issue de deux semaines de campagne, Paul Hounkpè, candidat du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), a présenté huit engagements qu’il qualifie de « clairs, courageux et historiques », qu’il s’engage à mettre en œuvre s’il est élu président de la République le 12 avril prochain.

Ces engagements ont été exposés dans son message de clôture de campagne rendu public ce 10 avril dans le cadre de la campagne médiatique officielle.



Devant les Béninois, Paul Hounkpè a affirmé avoir entendu les aspirations populaires exprimées tout au long de sa tournée nationale. Il a souligné que la campagne lui a permis de mesurer la volonté du peuple de changer de direction politique et de voir leurs préoccupations concrètement prises en compte.



Parmi les huit engagements formulés par le candidat figurent des mesures touchant à la vie démocratique, sociale et économique. Il s’agit notamment de :