Message de fin de campagne: les 2 atouts du ticket Wadagni–Talata

Dans un message de campagne, le ticket formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata a affirmé que leur candidature repose sur la combinaison de l’expérience et de l’ambition, deux qualités qu’ils jugent essentielles pour répondre aux défis actuels du Bénin.

Dans leur message, les deux candidats ont insisté sur le fait que l’expérience cumulée par Romuald Wadagni dans les sphères de la gestion publique et de la finance internationale, associée à l’engagement de Mariam Chabi Talata en faveur de l’autonomisation sociale, constitue un atout distinctif pour porter le projet de société qu’ils proposent aux électeurs béninois.

Selon les responsables de la campagne, cette alliance traduit une volonté de conjuguer des compétences éprouvées et une vision ambitieuse pour le pays. Les soutiens du candidat ont souligné que l’expertise de Romuald Wadagni dans la conduite des réformes économiques et la mobilisation de ressources, acquise à travers ses fonctions antérieures, constitue un élément de stabilité dans un contexte régional et international complexe.

De son côté, Mariam Chabi Talata, qui a développé une notoriété particulière pour son engagement social, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’inclusion des catégories vulnérables, apporte au ticket une dimension humaine et sociale jugée complémentaire à l’expérience économique.

Dans ce message, le duo a expliqué que cette combinaison permettrait selon eux de répondre à la fois aux attentes de croissance économique, de stabilité sociale et de transformation structurelle du pays.

Ils ont réitéré leur ambition de faire du Bénin une économie moderne, compétitive et inclusive, tout en consolidant les acquis institutionnels et démocratiques.

Les candidats ont également mis en avant leur intention de poursuivre des politiques publiques axées sur l’emploi des jeunes, l’amélioration des infrastructures, la modernisation des services publics et la promotion des secteurs porteurs comme l’agriculture, le numérique et le tourisme.

Dans le cadre de ce message de clôture de campagne, Wadagni et Talata ont appelé les électeurs à regarder au-delà des discours et à s’intéresser aux propositions concrètes qu’ils proposent pour faire face aux défis quotidiens des citoyens.

Avec ce positionnement centré sur l’expérience associée à l’ambition, le duo souhaite convaincre un électorat préoccupé par la performance économique, la cohésion sociale et l’efficacité de l’action publique.