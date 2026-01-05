Mercosur et PAC: sommet des ministres agricoles de l’UE mercredi
L’AFP a appris lundi auprès de la Commission européenne que les ministres de l’Agriculture des États membres de l’Union européenne se réuniront mercredi 7 janvier pour une session spéciale consacrée à l’accord commercial avec le Mercosur et à la politique agricole commune (PAC). Selon des sources diplomatiques, cette réunion pourrait précéder, vendredi, un vote des États membres sur l’accord de libre-échange avec les pays latino-américains du Mercosur, un texte qui suscite toujours la colère des agriculteurs de l’UE.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires