Mercosur et PAC: sommet des ministres agricoles de l'UE mercredi

Mercosur et PAC: sommet des ministres agricoles de l’UE mercredi

L’AFP a appris lundi auprès de la Commission européenne que les ministres de l’Agriculture des États membres de l’Union européenne se réuniront mercredi 7 janvier pour une session spéciale consacrée à l’accord commercial avec le Mercosur et à la politique agricole commune (PAC). Selon des sources diplomatiques, cette réunion pourrait précéder, vendredi, un vote des États membres sur l’accord de libre-échange avec les pays latino-américains du Mercosur, un texte qui suscite toujours la colère des agriculteurs de l’UE.