PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mercato: Victor Boniface réagit à l’échec de son transfert à l’AC Milan

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Mercato: Victor Boniface réagit à l’échec de son transfert à l’AC Milan
L'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, Victor Boniface
L'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, Victor Boniface@google
-Publicité-
. .

Recalé par l’AC Milan après sa visite médicale jugée insuffisante, Victor Boniface a finalement été prêté au Werder Brême. Face à la presse, l’attaquant nigérian est revenu sur cette opération qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Victor Boniface est sorti de son silence. L’attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, prêté depuis au Werder Brême, s’est exprimé pour la première fois sur l’échec de son transfert à l’AC Milan cet été.

L’avant-centre des Super Eagles avait pourtant passé ses examens médicaux à Milan, mais certains résultats ont suscité des inquiétudes du côté des Rossoneri, qui ont finalement renoncé à conclure l’opération.

Interrogé mercredi par les journalistes, Boniface a livré sa version des faits : « Si l’accord avec Milan n’a pas été conclu, ce n’est pas de ma faute. Ce sont eux qui ont décidé de ne pas aller plus loin », a-t-il expliqué.

Le Nigérian de 23 ans a ajouté: « J’ai une mentalité forte. Si cela devait se faire, ça se serait fait. Si ce n’était pas censé arriver, alors je tourne la page et je continue ma route. »

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Cameroun

Mondial 2026 (Q): le programme de ce jeudi

Europe

Pas Lamine Yamal, ni CR7, Eden Hazard désigne le joueur qui dribble mieux que lui

Europe

Lamine Yamal: « Si je ne gagne pas le Ballon d’Or, je….»

Europe

Barça: Fermin Lopez revient sur son transfert avorté à Chelsea

Gabon

Mondial 2026 (Q): le Gabon déroule aux Seychelles

Côte d'Ivoire

Ligue des champions féminine UFOA B: Bayelsa Queens et l’ASEC Mimosas en finale

Afrique du Sud

Afrique du Sud: cascade de blessures avant les chocs face au Lesotho et au Nigeria

Europe

Ballon d’Or 2025: Yamal ou Dembélé? Dani Carvajal a fait son choix

Europe

Barça: Lamine Yamal écarte toute volonté de départ de Fermín López

Bénin

Championnat national de tennis: Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga au sommet

VOIR TOUS LES FLASHS