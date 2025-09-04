Mercato: Victor Boniface réagit à l’échec de son transfert à l’AC Milan

Recalé par l’AC Milan après sa visite médicale jugée insuffisante, Victor Boniface a finalement été prêté au Werder Brême. Face à la presse, l’attaquant nigérian est revenu sur cette opération qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Victor Boniface est sorti de son silence. L’attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, prêté depuis au Werder Brême, s’est exprimé pour la première fois sur l’échec de son transfert à l’AC Milan cet été.

L’avant-centre des Super Eagles avait pourtant passé ses examens médicaux à Milan, mais certains résultats ont suscité des inquiétudes du côté des Rossoneri, qui ont finalement renoncé à conclure l’opération.

Interrogé mercredi par les journalistes, Boniface a livré sa version des faits : « Si l’accord avec Milan n’a pas été conclu, ce n’est pas de ma faute. Ce sont eux qui ont décidé de ne pas aller plus loin », a-t-il expliqué.

Le Nigérian de 23 ans a ajouté: « J’ai une mentalité forte. Si cela devait se faire, ça se serait fait. Si ce n’était pas censé arriver, alors je tourne la page et je continue ma route. »