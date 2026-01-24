Mercato: Tammy Abraham tout proche d’un retour en Premier League

L’attaquant international anglais , Tammy Abraham, devrait quitter Beşiktaş dans les prochains jours après un accord verbal trouvé avec le club de Birmingham pour un transfert estimé à 21 millions d’euros.

L’ancien attaquant de Chelsea, Tammy Abraham, se rapproche d’un retour en Premier League. L’international anglais est attendu du côté d’Aston Villa, rival des Blues dans l’élite anglaise. Selon les informations de Fabrizio Romano, Aston Villa a trouvé un accord verbal de principe avec le Beşiktaş pour le transfert de l’avant-centre. L’opération porterait sur un montant estimé à 21 millions d’euros, assorti de bonus, avec l’inclusion de Yasin Özcan dans la transaction liée au changement de club d’Abraham.

Quelques jours auparavant, le joueur de 28 ans avait déjà donné son feu vert au projet sportif présenté par Unai Emery, trouvant un accord sur les bases personnelles avec le club de Birmingham. Les derniers détails seraient en cours de finalisation. Tammy Abraham devrait ainsi quitter la Turquie pour rejoindre l’Angleterre dans les prochains jours, afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat. Passé notamment par l’AC Milan, l’attaquant évoluait cette saison au Beşiktaş, qu’il avait rejoint sous la forme d’un prêt en provenance de l’AS Roma.