Mercato: Lewandowski va rebondir à Chicago Fire en MLS

Libre depuis son départ du FC Barcelone, Robert Lewandowski s’apprête à poursuivre sa carrière aux États-Unis. L’attaquant polonais aurait trouvé un accord avec le Chicago Fire et devrait officialiser son arrivée dans les prochains jours.

L’avenir de Robert Lewandowski est désormais tout proche de s’écrire en Major League Soccer. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’attaquant polonais a donné son accord pour rejoindre le Chicago Fire. Le buteur de 37 ans aurait été convaincu après une visite des installations du club et de la ville de Chicago, effectuée il y a deux semaines. Il devrait signer son contrat en début de semaine prochaine et ouvrir ainsi un nouveau chapitre de sa carrière aux États-Unis.

Lewandowski est libre depuis la fin de son aventure au FC Barcelone, qu’il a quitté à l’issue de la saison 2025-2026. Avant son passage en Catalogne, l’international polonais s’était imposé comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération en Bundesliga, où il a successivement porté les couleurs du Borussia Dortmund puis du Bayern Munich, avec lequel il a remporté de nombreux titres et battu plusieurs records. Absent de la Coupe du monde 2026, la Pologne ayant échoué à décrocher sa qualification, Robert Lewandowski s’apprête désormais à relever un nouveau défi en MLS sous les couleurs du Chicago Fire.