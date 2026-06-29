Lambert Wilson : chant, musique et Hollywood l’ont démarqué d’un père qui l’a « maudit »

Ce 28 juin 2026, TF1 diffuse Barbecue, la comédie devenue culte dans laquelle Lambert Wilson incarne Antoine, un homme approchant la cinquantaine qui remet sa vie en question après un incident cardiaque. Le film, centré sur des vacances en bord de mer où refont surface tensions et non-dits, résonne avec le parcours d’un acteur qui a longtemps cherché à se construire en dehors de l’ombre familiale et à diversifier sa carrière entre cinéma, musique et scène.

Né le 3 août 1958 à Neuilly-sur-Seine, Lambert Wilson grandit au sein d’un environnement théâtral. Son père, Georges Wilson, successeur de Jean Vilar à la tête du Théâtre National Populaire (TNP), est une figure majeure de la scène française ; sa mère, Nicole Mulon, est également comédienne. Si cette filiation le prédisposait au métier, elle pèse aussi comme un héritage dont il cherchera à s’émanciper.

Très jeune, il exprime le désir de s’éloigner d’un parcours strictement théâtral pour viser le cinéma, notamment anglo-saxon. L’anecdote d’une avant-première des Trois Mousquetaires, où il prend conscience de son attirance pour les écrans, est souvent citée. Il évoque lui-même ce déclic : « Le lendemain, je voulais faire du cinéma. Avoir ma gueule en grand sur un écran, jouer dans des superproductions et devenir Robert Redford ». Pour se construire loin du nom familial, il part étudier au Drama Centre London afin de devenir bilingue et affirmer son autonomie artistique.

Parcours pluriel : cinéma international, musique et scène

Contrairement à nombre d’enfants de comédiens qui reprennent fidèlement la trajectoire familiale, Lambert Wilson explore plusieurs voies. Dès les années 1980, il obtient des rôles en productions anglophones, partageant notamment l’affiche avec Sean Connery dans Cinq jours, ce printemps-là. Plus tard, il rejoint la saga Matrix en incarnant le Mérovingien dans Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, rôle qui marque une consécration internationale.

Parallèlement au cinéma, il développe une carrière musicale. En 1989 il publie l’album Musicals, puis en 2016 Wilson chante Montand. Il se produit sur scène, interprète de la poésie, participe aux Chorégies d’Orange et crée le festival musical Les Millésimes dans l’Yonne. Il officie également comme maître de cérémonie au Festival de Cannes, montrant une polyvalence qui lui permet de sortir de l’étiquette de « fils de ».

Malgré la réussite professionnelle, la relation avec Georges Wilson a été marquée par la tension. Lambert Wilson a évoqué un père exigeant et parfois dur : « Il fallait toujours qu’il fasse ma mise à mort en public », a-t-il déclaré, et a relaté la phrase de son père quand il a choisi le métier : « Au lieu de m’encourager, il m’a maudit. Il m’a dit que je n’avais pas assez souffert pour être comédien ». Georges Wilson, orphelin et issu d’un milieu modeste, avait lui-même dû lutter pour se faire une place ; cette histoire familiale éclaire certaines réactions et critiques paternelles.

Aujourd’hui, Lambert Wilson est associé à des titres aussi divers que Des hommes et des dieux, la saga Matrix, ses albums et ses prestations sur scène, ainsi qu’à son illustre ascendance.