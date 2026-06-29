Pierre Ménès s’offre une maison à La Baule grâce à une plus-value immobilière

Le 29 juin 2026, Pierre Ménès célèbre ses 63 ans, marquant une étape importante pour ce visage emblématique du football à la télévision française. Après avoir traversé une période médiatique et judiciaire tumultueuse, le chroniqueur sportif a amorcé un virage décisif en quittant la région parisienne pour s’installer près de La Baule. Ce déménagement symbolise un nouveau départ pour Ménès, rendu possible grâce à une vente immobilière particulièrement fructueuse.

Longtemps reconnu pour ses interventions sur les plateaux télévisés, Pierre Ménès a choisi de tourner la page de sa vie parisienne agitée en cherchant un cadre plus paisible. En posant ses valises près de la station balnéaire de la côte Atlantique, il mise sur un environnement moins stressant et plus propice à la sérénité. Ce départ intervient après plusieurs années difficiles, aussi bien dans sa carrière que dans sa vie personnelle, notamment marquées par des polémiques majeures. Pour financer ce changement de décor, Pierre Ménès a cédé sa propriété francilienne à Beynes, dans les Yvelines.

La transaction immobilière a été particulièrement avantageuse, permettant au couple Ménès-Acosta de dégager une importante plus-value. Ce gain a facilité leur installation dans la région de La Baule et le lancement d’un nouveau chapitre.

Une vente immobilière lucrative et un nouveau projet de vie en Loire-Atlantique

Au printemps 2023, Pierre Ménès annonçait sa décision de quitter définitivement la région parisienne. Affichant son désir de retrouver la tranquillité, il expliquait : « Aujourd’hui j’aspire à une seule chose, c’est au calme ». Avant ce départ, il s’est séparé de sa maison située à Beynes, dans les Yvelines, où il résidait avec son épouse Mélissa Acosta. Cette demeure spacieuse de 180 m², comprenant six chambres et érigée sur un terrain de plus de 2 000 m², avait été acquise cinq ans auparavant pour 640 000 euros.

La vente a abouti à un prix de 990 000 euros, soit une plus-value nette de 350 000 euros, selon Sports.fr. Cet apport financier conséquent a offert une stabilité bienvenue pour un tournant important dans la vie du journaliste.

Fort de cette opération, Pierre Ménès a choisi une maison à environ 14 kilomètres de La Baule, qu’il a présentée dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. Après le décès récent de sa mère, il a d’abord vécu dans sa maison avant de rejoindre son nouveau foyer. Ce dernier nécessite d’importants travaux, mais il permet à Ménès de s’éloigner durablement de l’effervescence parisienne.

La Baule, située en Loire-Atlantique, est renommée depuis plus d’un siècle pour ses plages s’étirant sur plus de huit kilomètres, son climat tempéré et son cadre verdoyant attirant de nombreuses personnalités. En s’y installant, Pierre Ménès opte pour un environnement propice à la détente, loin du tumulte des médias.

Cette démarche témoigne d’une volonté affirmée de changement et de reconstruction personnelle, alors que l’ancien consultant de Canal+ a subi plusieurs déboires publics. Exclu des plateaux télévisés après ces controverses, il a continué à s’exprimer sur YouTube, adoptant une nouvelle forme de visibilité en ligne.

Outre son changement d’habitat, la période a été marquée par un deuil personnel. La disparition de sa mère a profondément affecté Pierre Ménès, qu’il a évoquée avec émotion sur les réseaux sociaux, mentionnant son anniversaire et rendant hommage à sa mémoire.

À 63 ans, le journaliste semble ainsi entamer une nouvelle phase de son existence, s’orientant vers un quotidien plus calme, baigné par la mer et écarté des studios de télévision. La réussite de la transaction immobilière a joué un rôle clé dans ce réaménagement de vie.