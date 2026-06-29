Affaire Patrick Bruel : Olivia Ruiz dit qu’elle ne se sent plus en sécurité en France

Olivia Ruiz a exprimé son inquiétude et une perte de confiance envers les institutions françaises après les révélations autour de Patrick Bruel, appelant à une meilleure protection des femmes et des enfants alors que l’artiste fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires et de contraintes imposées par la justice.

En mars dernier, Médiapart publiait une enquête rassemblant de nombreux témoignages de femmes accusant Patrick Bruel d’agressions sexuelles et de viols. Cette parution a conduit d’autres victimes à prendre la parole, dont la journaliste et animatrice Flavie Flament, qui a déclaré avoir été agressée à l’âge de seize ans.

Patrick Bruel continue de clamer son innocence, tandis que plusieurs enquêtes ont été ouvertes. L’artiste a été mis en examen puis remis en liberté sous conditions : il est notamment frappé d’une interdiction de quitter le territoire français, privé de tout contact avec les plaignantes et leurs proches, et interdit de fréquenter des salons de massage. La justice lui a également imposé le versement d’une caution de 500 000 euros et l’obligation de suivre des soins psychologiques.

Olivia Ruiz scandalisée et la référence à l’Espagne

Invitée du programme « Journal inattendu » le samedi 27 juin, la chanteuse Olivia Ruiz a réagi publiquement à la remise en liberté de Patrick Bruel et aux conditions entourant l’affaire. Elle a salué la parole des victimes : « C’est digne d’admiration. Je suis émue par le courage de mes consœurs », a-t-elle déclaré.

Olivia Ruiz a ensuite fait part de son sentiment d’insécurité et de désarroi face à la protection dont bénéficieraient femmes et enfants en France : « Chaque jour qui passe nous prouve à quel point ni les femmes ni les enfants ne sont protégés dans notre pays. J’ai peur pour mon fils, j’ai peur pour les enfants de mon amie, j’ai peur pour les vôtres. J’ai peur et j’ai perdu confiance en mon pays ».

La chanteuse a également évoqué des mesures prises en Espagne qu’elle présente comme des exemples de priorisation des besoins sociaux. Elle a dit percevoir un manque d’écoute des demandes sociales en France, parlant d’« une espèce de cri » face à « une assemblée de sourds ». Elle a interrogé les raisons pour lesquelles, selon elle, certaines réformes et changements de lois relatifs à l’accueil des migrants et à la protection des femmes et des enfants ont été adoptés en Espagne mais rencontrent des blocages en France.

Plusieurs personnalités ont, par ailleurs, publiquement apporté leur soutien aux victimes depuis la révélation des témoignages et l’ouverture des enquêtes. Olivia Ruiz a souligné la longueur et la difficulté du processus pour celles qui ont choisi de parler et a formulé des craintes personnelles quant à la sécurité des enfants dans son entourage.