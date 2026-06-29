Flavie Flament émue aux adieux de sa dernière émission « Flavie en France »

Flavie Flament a annoncé la fin de la saison de son émission Flavie en France ce vendredi 26 juin 2026 depuis l’île d’Oléron, en Charente-Maritime. Lors de cette ultime diffusion, l’animatrice a exprimé son émotion et sa gratitude envers ses téléspectateurs ainsi que ses équipes, tout en promettant de poursuivre ses rencontres, même sans la présence des caméras. Cette soirée marquait ainsi la conclusion d’une saison riche en échanges et en découvertes des régions françaises.

Au cœur de cette dernière émission, Flavie Flament s’est adressée aux téléspectateurs pour les remercier chaleureusement : « Je voudrais remercier, vous, qui nous avez suivis pendant toute cette saison, parce que c’était un plaisir de venir à votre rencontre et de vous mettre en valeur. » Selon elle, Flavie en France avait pour vocation d’aller à la découverte de ceux qui font rayonner les territoires français et de valoriser leurs initiatives. Une mission qu’elle assume avec passion depuis le début de l’aventure.

Entourée de ses chroniqueurs, l’animatrice a également salué le travail de l’équipe qui l’a accompagnée tout au long de la saison : « Merci infiniment à toute cette équipe absolument formidable, animée par la volonté de rencontrer des talents et des acteurs locaux, pour créer une émission qui vous ressemble. » Un moment d’émotion marqué par la remise d’un bouquet de fleurs, symbolisant la reconnaissance mutuelle au sein du plateau.

Le dernier hommage de Flavie Flament et la complicité avec Victor Dekyvère

Flavie Flament, qui est aussi mère de deux enfants, Antoine et Enzo, a terminé son discours sur une note positive : « Cette équipe-là, elle est formidable, il y en a peu comme ça en télévision et cette émission est exceptionnelle ! Merci à tous, à très bientôt ! On viendra quoi qu’il arrive, même sans caméra, à votre rencontre. Je vous embrasse. » Ces mots traduisent son engagement à maintenir un lien avec son public au-delà de l’écran.

Par ailleurs, quelques jours avant cette ultime diffusion, Victor Dekyvère, son collègue et chroniqueur sur l’émission, lui a rendu un hommage touchant sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il a témoigné de sa complicité avec Flavie Flament en écrivant : « J’ai adoré travailler avec toi, je vais regretter de ne plus pouvoir te titiller chaque semaine dans une ville différente de France. » Le duo a en effet parcouru de nombreuses régions, des montagnes enneigées des Gets aux rues pluvieuses de Narbonne, en passant par les chaleurs d’Obernai, montrant l’ampleur de leur complicité.

L’émission Flavie en France s’est distinguée ces derniers mois par sa volonté de valoriser les richesses culturelles et humaines des différentes régions françaises, contribuant ainsi à rapprocher les téléspectateurs des réalités locales. La saison 2026 s’achève donc sur une note d’émotion et d’engagement renouvelé de la part de Flavie Flament, qui promet de poursuivre son contact avec le public, en toute proximité.