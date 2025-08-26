Mercato: « des clowns », recalé, Victor Boniface attaque l’AC Milan

Le transfert avorté de Victor Boniface à l’AC Milan fait visiblement très mal à l’attaquant nigérian qui s’en est pris au club italien sur les réseaux sociaux.

Alors que son arrivée était presque bouclée, Victor Boniface ne viendra finalement pas à l’AC Milan. L’attaquant du Bayer Leverkusen devrait rejoindre les Rossoneri cet été sous forme d’un prêt d’une valeur de 5 millions d’euros avec une option d’achat fixée à environ 25 millions d’euros.

Mais le deal a capoté après la visite médicale du buteur des Super Eagles. Les résultats des tests physiques effectués par le joueur de 24 ans n’ont pas satisfait la direction madrilène qui a préféré abandonner l’opération.

Un dénouement inattendu qui a déclenché l’ire de Victor Boniface. Dans un post sur les réseaux sociaux, l’international nigérian s’en est ouvertement pris à l’écurie milanaise.

» Boniface n’est pas sérieux, ils le disent partout. Je suis dans un club comme Leverkusen et des clubs comme Milan me veulent, et je ne suis pas sérieux. Donc si j’étais sérieux, je jouerais dans un club sur Jupiter. Des clowns partout. Si je ne suis pas sérieux et que j’en suis à ce niveau, alors laissez-moi rester comme ça», a-t-il écrit sur Instagram. Le message est passé!



📲 𝗡𝗘𝗪: Victor Boniface on Instagram. pic.twitter.com/lWHY4ymTBr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 24, 2025