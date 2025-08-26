PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mercato: « des clowns », recalé, Victor Boniface attaque l’AC Milan

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Mercato: "des clowns", recalé, Victor Boniface attaque l'AC Milan
L'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, Victor Boniface
L'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, Victor Boniface@google
-Publicité-

Le transfert avorté de Victor Boniface à l’AC Milan fait visiblement très mal à l’attaquant nigérian qui s’en est pris au club italien sur les réseaux sociaux.

Alors que son arrivée était presque bouclée, Victor Boniface ne viendra finalement pas à l’AC Milan. L’attaquant du Bayer Leverkusen devrait rejoindre les Rossoneri cet été sous forme d’un prêt d’une valeur de 5 millions d’euros avec une option d’achat fixée à environ 25 millions d’euros.

Mais le deal a capoté après la visite médicale du buteur des Super Eagles. Les résultats des tests physiques effectués par le joueur de 24 ans n’ont pas satisfait la direction madrilène qui a préféré abandonner l’opération.

Un dénouement inattendu qui a déclenché l’ire de Victor Boniface. Dans un post sur les réseaux sociaux, l’international nigérian s’en est ouvertement pris à l’écurie milanaise.

 » Boniface n’est pas sérieux, ils le disent partout. Je suis dans un club comme Leverkusen et des clubs comme Milan me veulent, et je ne suis pas sérieux. Donc si j’étais sérieux, je jouerais dans un club sur Jupiter. Des clowns partout. Si je ne suis pas sérieux et que j’en suis à ce niveau, alors laissez-moi rester comme ça», a-t-il écrit sur Instagram. Le message est passé!

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Championnat national de tennis 2025: le tournoi s’ouvre ce lundi à Porto-Novo et Cotonou

Bénin

Assemblées générales de la FBF: adoption unanime des rapports et hommage à Razack Omotoyossi

Bénin

Bénin: le président de la FBF, Mathurin de Chacus annonce son départ

Europe

PSG – Tottenham: que disent les bookmakers?

Bénin

Bénin – Tennis: coup d’envoi des championnats départementaux ce mardi

Monde

Al Nassr: Cristiano Ronaldo pousse pour la venue de Luis Díaz

Europe

Mercato: Liverpool fonce sur Rodrygo, Manchester City s’offre un jeune talent de Tottenham

Europe

«C’est désormais mon tour», Lamine Yamal après avoir pris le maillot de Messi

Europe

AC Milan: « je voulais rester en Europe… », Luka Modric justifie son choix

Bénin

Coupe UFOA-B U20 Garçons 2025: le Bénin éliminé de la compétition

VOIR TOUS LES FLASHS