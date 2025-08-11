Mer de Chine méridionale: deux navires chinois se percutent en poursuivant un patrouilleur philippin

Un navire de la marine chinoise et un bateau des garde-côtes du même pays sont entrés en collision lundi en mer de Chine méridionale, près du récif disputé de Scarborough, lors de la poursuite d’un patrouilleur philippin, ont annoncé les garde-côtes philippins. Selon le commodore Jay Tarriela, porte-parole des garde-côtes philippins, l’incident s’est produit alors que les garde-côtes philippins escortaient des embarcations distribuant de l’aide aux pêcheurs de la région; les garde-côtes chinois, qui poursuivaient à grande vitesse le patrouilleur philippin, auraient ainsi provoqué la collision avec un navire de guerre de la marine chinoise.