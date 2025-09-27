Menaces contre la juge qui a condamné Sarkozy : deux enquêtes ouvertes

PAR PAYS
Le parquet de Paris a ouvert dans la soirée du 26 septembre deux enquêtes après la réception de « messages menaçants » visant la présidente du tribunal correctionnel qui, le 25 septembre, a condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison et ordonné son incarcération prochaine. L’Union syndicale des magistrats (USM) a déclaré le 26 septembre avoir signalé à la justice des « menaces de mort ou de violences graves ». Le parquet a indiqué, auprès de l’AFP, avoir confié les investigations au Pôle national de lutte contre la haine en ligne, sans fournir davantage de précisions sur ces deux enquêtes distinctes.

