Mélenchon appelle la gauche à voter la motion de censure de LFI après les annonces de Lecornu

Le leader de La France insoumise, Jean‑Luc Mélenchon, a appelé, vendredi 26 septembre, la gauche — et en particulier les socialistes — à voter la motion de censure que LFI entend déposer à la reprise de la session parlementaire, à la suite des annonces de Sébastien Lecornu, qui a notamment écarté la taxe Zucman et un retour de l’ISF. Sur X, Mélenchon a raillé la décision des socialistes d’avoir cherché à dialoguer avec le nouveau Premier ministre, estimant que « Lecornu fait du Macron, ni plus ni moins ».