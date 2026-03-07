Meghan Markle met fin à son partenariat avec Netflix pour sa marque As Ever

Après six ans de collaboration, Netflix et Meghan Markle ont mis un terme à leur partenariat, a confirmé la plateforme, après des révélations initiales dans la presse people. Cette séparation concerne en priorité la marque lifestyle de la duchesse, As Ever, lancée il y a quelques mois avec l’appui du département produits de Netflix.

La société de Meghan, qui commercialise des articles de consommation courante tels que confitures, miels, bougies et thés, devient autonome. La fin de l’association a été présentée comme actée d’un commun accord et liée à l’échéance du contrat ; les deux parties assurent maintenir de bonnes relations.

La presse avance plusieurs explications pour le retrait de Netflix : une modification de sa stratégie commerciale, avec un éloignement des accords globaux passés avec des personnalités, et le fait que certains projets réalisés avec Meghan n’auraient pas atteint les résultats attendus. Le programme lifestyle With Love, Meghan est cité comme un échec commercial. Par ailleurs, la duchesse chercherait davantage d’indépendance pour développer sa marque à l’international.

Historique des projets communs

Le couple avait signé en 2020 avec Netflix un accord via leur société Archewell, portant sur la production de documentaires et de séries, d’un montant approchant les 100 millions de dollars. Ce contrat n’avait pas été reconduit l’an dernier, mais le couple conserve un « first-look deal » donnant à Netflix un droit de regard prioritaire sur leurs futurs projets et la possibilité d’en obtenir les droits de diffusion.

Parmi leurs collaborations, le documentaire Harry & Meghan, diffusé en 2022 et revenant sur leur histoire et leurs tensions avec la famille royale britannique, a rencontré un large succès. En revanche, les productions plus récentes associées à Meghan, comme Heart of Invictus (sur les Jeux Invictus) et Polo (sur le sport éponyme), ont eu une portée plus confidentielle et n’ont pas obtenu le même impact commercial.