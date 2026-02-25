Meghan Markle et Harry renforcent leur engagement avec l’OMS en Jordanie après l’arrestation d’Andrew Mountbatten Windsor

Le 19 février, jour de son 66e anniversaire, l’ex-prince Andrew a été placé en garde à vue. Il est visé par des accusations liées à une « faute dans l’exercice de fonctions officielles » en lien avec Jeffrey Epstein. Le souverain a retiré à son frère l’ensemble de ses titres et avantages et, dans un communiqué, a indiqué qu’il serait inopportun de faire d’autres commentaires tant que la procédure est en cours, précisant que sa famille poursuivra l’accomplissement de ses devoirs.

Cette affaire intervient alors que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté Londres pour s’installer en Californie avec leurs enfants Archie et Lilibet, pays de naissance de Meghan Markle. Le couple n’a toutefois pas mis fin à ses engagements publics.

Mercredi 25 février, Meghan Markle et le prince Harry ont effectué un déplacement humanitaire surprise de deux jours en Jordanie, à l’invitation du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom. Il s’agit de leur premier voyage international depuis près de dix-huit mois.

Meghan Markle et Harry : qu’ont-ils prévu en Jordanie ?

Arrivés à Amman, le couple s’est rendu au siège de l’OMS où ils ont participé à une table ronde réunissant donateurs et partenaires. Ensuite, ils se sont rendus dans le nord du pays, à Mafraq, pour visiter le camp de réfugiés de Za’atari, qui accueille des Syriens déplacés.

Sur place, ils ont assisté à un cours de musique au camp et Meghan Markle a été vue en train de jouer au football avec plusieurs enfants.

Par l’intermédiaire de leur structure Archewell Philanthropies, les Sussex collaborent avec l’OMS et apportent leur soutien à l’aide humanitaire destinée aux familles et aux enfants de Gaza depuis environ cinq ans.