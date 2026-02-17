Meghan Markle et Harry dévoilent pour la première fois le visage de leur fille Lilibet

Depuis son retour sur les plateformes sociales, chaque publication de Meghan Markle est observée de près par les abonnés du couple. La duchesse de Sussex partage régulièrement des photos de son quotidien sur Instagram, montrant notamment des moments personnels comme l’anniversaire de gâteau, un concert de Beyoncé, des sorties en couple ou des promenades en famille.

Jusqu’à présent, les deux enfants du couple, Archie et Lilibet, apparaissaient rarement de face : leurs traits étaient le plus souvent dissimulés, soit filmés ou photographiés de dos, soit masqués par la chevelure de leur sœur cadette. Le 14 février, Meghan a publié une image qui a suscité une attention mondiale.

La photo montre le prince Harry tenant sa fille dans un vaste jardin, avec un coucher de soleil californien en arrière-plan. Dix ballons rouges sont attachés au poignet de Lilibet. En légende, Meghan a écrit : « Ces deux-là + Archie = mes Valentins pour toujours ».

Quelle(s) nationalité(s) pour Lilibet, enfant de Meghan et Harry ?

Après leur départ du Royaume-Uni en 2020, Harry et Meghan ont d’abord déménagé au Canada avant de s’installer en Californie. Leur fils Archie est né à Londres en 2019. Lilibet est née le 4 juin 2021 à l’hôpital de Santa Barbara, à Los Angeles.

De ce fait, Lilibet détient la nationalité américaine et bénéficie également de la nationalité britannique par son père.

Si la naissance d’un enfant de la famille royale loin du territoire britannique reste peu fréquente, Lilibet n’est pas un cas isolé : Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor est née en 2013 à Los Angeles. Ses parents sont l’actrice Sophie Winkleman et Lord Frederick Windsor, lui-même issu du fils du cousin germain de la reine Elizabeth II.