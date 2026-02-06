MC Alger réalise une bonne opération face à Al Hilal en LDC CAF J5

Le MC Alger a signé un succès important en dominant Al Hilal 2-1 à Omar-Hamadi, vendredi 6 février 2026, lors de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine. Cette victoire, la deuxième consécutive pour les Algériens, leur permet de grimper à la deuxième place du groupe C avec 7 points, juste derrière les Soudanais d’Al Hilal qui comptent 8 unités.

Dès les premières minutes, les locaux ont montré de l’ambition et un collectif bien coordonné, prenant progressivement le contrôle des opérations. À la 16e minute, sur une longue passe venue du flanc droit, Ferhat remet instantanément vers Anatouf, qui trompe le gardien Farid Ouedraogo pour ouvrir le score. Le MCA ne lâche rien et multiplie les initiatives, concluant une première période maîtrisée par un deuxième but juste avant la pause : à la 43e minute, une récupération haute suivie d’un crochet à l’entrée de la surface suffit pour doubler la mise et plonger les visiteurs dans le doute.

Après la pause, Al Hilal revient avec davantage d’allant et réussit à mettre en place de meilleures combinaisons offensives, mais bute longtemps sur une défense algérienne bien organisée. La réduction du score intervient finalement à la 67e minute, quand Mbarek conclut une belle séquence collective initiée par Mamudi. Le but relance le match, mais le MC Alger conserve sa solidité et gère les dernières assauts adverses jusqu’au terme de la rencontre.

Dernière journée décisive

Avec ce résultat, le MCA se place en bonne position pour la qualification, mais la décision se jouera lors de la 6e et ultime journée. Les Algériens se rendront en Afrique du Sud pour affronter Mamelodi Sundowns, actuellement troisième et en attente de leur confrontation contre le FC Lupopo. Le déplacement à Durban promet d’être déterminant pour l’avenir des protagonistes dans le groupe C.