Mbeumo rejoint Rashford et Van Persie dans l’histoire de Manchester United

Bryan Mbeumo a marqué ce dimanche à l’Emirates Stadium et participé au succès de Manchester United (2-3) face à Arsenal, s’inscrivant dans une rare lignée statistique du club : il devient le premier joueur des Red Devils à inscrire des buts contre Arsenal, Manchester City et Liverpool au cours d’une même saison de Premier League depuis Marcus Rashford (2022-2023), et le premier à accomplir cet exploit dès sa première saison sous ses nouvelles couleurs depuis Robin van Persie (2012-2013).

Opposé aux Gunners, Manchester United a arraché une victoire importante à l’extérieur lors d’un match disputé à l’Emirates Stadium. L’ouverture du score est intervenue sur un but contre son camp de Lisandro Martínez, avant que Mbeumo n’égalise en première période, profitant d’une erreur défensive londonienne. Les Red Devils ont repris l’avantage en fin de rencontre grâce à des réalisations de Patrick Dorgu et Matheus Cunha, scellant le succès 3-2.

Entré une nouvelle fois dans le onze offensif, l’attaquant camerounais a trouvé le chemin des filets dès la première mi-temps, permettant à Manchester United de refondre sa dynamique après l’ouverture du score défavorable. International camerounais, Mbeumo est arrivé à Old Trafford à l’été 2025 en provenance de Brentford et voit son adaptation au club accélérée par ce nouvel exploit face à l’un des grands du championnat.

Un exploit statistique rare dans l’histoire récente des Red Devils

Au-delà de l’impact direct sur le résultat du match, le but inscrit par Bryan Mbeumo prend une dimension historique. Il complète ainsi une série de réalisations face aux trois clubs les plus emblématiques de la Premier League cette saison : Arsenal, Manchester City et Liverpool. Seul Marcus Rashford avait réalisé la même performance sous le maillot de Manchester United lors de la saison 2022-2023.

Plus encore, Mbeumo devient le premier joueur à accomplir cet exploit dès sa première saison au club depuis Robin van Persie, qui l’avait réalisé en 2012-2013. Cet alignement statistique souligne la rareté de la performance dans le contexte du club et met en lumière la capacité du joueur à marquer lors des rencontres face aux principaux adversaires du championnat.

La trajectoire de Mbeumo cette saison comprend déjà des buts contre Manchester City et Liverpool, avant celui inscrit contre Arsenal ce week-end. Arrivé de Brentford l’été dernier, l’attaquant continue d’augmenter son empreinte offensive au sein de l’effectif mancunien et d’enchaîner les apparitions décisives lors de rencontres à haute intensité.

La victoire 3-2 sur la pelouse de l’Emirates et la performance individuelle de Bryan Mbeumo constituent des faits saillants de la journée de Premier League, renforçant le palmarès personnel du joueur et alimentant les statistiques récentes de Manchester United face aux principaux rivaux du championnat.