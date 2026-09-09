Maud Verdeyen, ex-candidate de la Star Academy, rejoint l’équipe de « N’oubliez pas les paroles »

Nagui s’entoure d’une ancienne Star Academy, Maud Verdeyen, devenue actrice, pour renforcer l’équipe de N’oubliez pas les paroles, toujours portée par le succès de la maestro Céline.

Après des débuts à la radio, Nagui s’est tourné vers la télévision où il a connu le succès avec des émissions de divertissement comme Taratata et Tout le monde veut prendre sa place . Il est aujourd’hui l’un des animateurs-producteurs les plus reconnus et respectés du PAF .

Maud Verdeyen, ancienne candidate de la Star Academy devenue actrice, a rejoint l’équipe de casting de « N’oubliez pas les paroles », le jeu quotidien animé par Nagui sur France 2, en access prime time avant le journal de 20 heures. Son nom est récemment apparu au générique de fin de l’émission, confirmant son retour dans les coulisses du programme, plus de vingt ans après ses débuts télévisés.

Ce mouvement intervient alors que le jeu, animé par Nagui depuis 2007, traverse une période faste. La candidate surnommée la maestro Céline a dépassé les 100 000 euros de gains début septembre, avant de franchir la barre des 111 000 euros avec treize victoires consécutives quelques jours plus tard, selon les chiffres annoncés à l’antenne.

L’arrivée de Maud Verdeyen au casting fait suite à d’autres changements dans l’équipe de l’émission. En janvier 2026, les guitaristes Jean-Luc, présent depuis près de dix-huit ans, et Fabrice, parti se rapprocher de sa famille installée à La Réunion, ont quitté le programme. Ils ont été remplacés par Bertrand Commère, guitariste originaire de Vernon, dans l’Eure, qui a notamment accompagné Marc Lavoine, Bénabar, Julien Clerc, Patrick Bruel et Zaz.

Avant de rejoindre les équipes de production, Maud Verdeyen s’était fait connaître comme candidate, puis comme comédienne, au terme d’une carrière entamée il y a deux décennies sur les plateaux de la Star Academy.

Une carrière construite après le télécrochet

Révélée à dix-sept ans lors de la cinquième saison de la Star Academy, en 2005, la native de Saint-Tropez avait été éliminée avant les demi-finales du programme. Elle s’oriente ensuite vers des cours de théâtre puis vers la comédie.

Elle est apparue depuis dans plusieurs séries et films : Marion dans « Sous le soleil », Camille Valence aux côtés de Bernard Tapie dans « Commissaire Valence », ainsi que dans « Hollywood Girls » sur NRJ12. Au cinéma, elle a joué dans « 15 ans et demi », aux côtés de Daniel Auteuil, et s’est aussi produite au théâtre dans « Famille de stars ».

Maud Verdeyen avait par ailleurs retrouvé d’anciens candidats de sa promotion lors du prime consacré aux vingt ans de la Star Academy. Près de deux décennies après son passage au château, elle rejoint désormais, en coulisses, l’une des émissions quotidiennes les plus suivies de France 2.

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