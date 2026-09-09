Coopération militaire et sécuritaire: Cotonou et Abu Dhabi consolident leurs liens lors de la visite du nouvel ambassadeur émirati Hazza Mohamed Alqahtani

​Les relations entre le Bénin et les Émirats arabes unis s’intensifient dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

Nouvellement accrédité au Bénin, le diplomate émirati Hazza Mohamed Alqahtani a rencontré le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, afin de présenter sa mission et d’explorer les perspectives bilatérales.

Au cours de cette entrevue, l’ambassadeur a salué la vitalité de ce partenariat militaire et réaffirmé la disposition de son pays à soutenir les efforts sécuritaires du territoire béninois.

​Les attentes de la partie béninoise pour une armée modernisée

​De son côté, le ministre Gildas Agonkan a salué cette démarche, soulignant que cette collaboration stratégique s’inscrit pleinement dans la vision du gouvernement du président Romuald Wadagni visant à bâtir une armée professionnelle, résiliente et dotée d’équipements de pointe face aux menaces actuelles.

Tout en réitérant l’engagement du Bénin aux côtés des Émirats arabes unis en raison de leur poids géostratégique dans le Golfe, l’autorité ministérielle a exprimé le souhait de tirer profit de l’expertise militaire d’Abu Dhabi.

Ce soutien attendu porte en particulier sur la formation, l’acquisition de matériel et l’appui technologique afin de concrétiser cet axe de coopération.

Les deux nations ont ainsi convenu de maintenir leurs efforts conjoints au service de la paix, de la sécurité régionale et du développement.