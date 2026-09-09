Liverpool-Atlético : Julián Álvarez ne sera pas titulaire, annonce Simeone

Diego Simeone a annoncé que Julián Álvarez ne débutera pas le choc de Ligue des champions entre Liverpool et l’Atlético de Madrid, mercredi à Anfield. Le technicien argentin estime que son attaquant est encore en phase de montée en puissance.

Julián Álvarez ne sera pas titulaire avec l’Atlético de Madrid mercredi 9 septembre face à Liverpool, pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Diego Simeone l’a annoncé mardi soir en conférence de presse à Anfield, estimant que l’attaquant argentin n’était pas encore prêt à débuter une rencontre de cette intensité.

« Je ne le vois pas encore pour commencer mercredi », a expliqué l’entraîneur madrilène, cité par EFE. Simeone a toutefois assuré que le champion du monde 2022 devrait pouvoir apporter sa contribution en cours de match. Une décision importante pour l’Atlético, attendu à 21 heures sur la pelouse d’Anfield face à un Liverpool invaincu en ce début de saison.

La situation offensive des Colchoneros complique les choix du technicien. Alexander Sørloth poursuit sa récupération après une blessure musculaire et manquera encore la rencontre. Jonathan David, arrivé en fin de mercato, a également été freiné par un problème physique et n’a pas encore retrouvé toutes ses capacités, selon les indications données par Simeone devant la presse.

Europa Press confirme que l’entraîneur de l’Atlético considère Álvarez comme étant encore « en phase de croissance » sur le plan physique et sportif. Le joueur figure bien dans le groupe déplacé à Liverpool, mais il devrait commencer sur le banc avant d’être utilisé selon le scénario de la rencontre.

Un Atlético attendu sans avant-centre de métier au coup d’envoi

En l’absence d’un avant-centre pleinement opérationnel, Simeone pourrait de nouveau s’appuyer sur un dispositif offensif mobile. Álex Baena, Ademola Lookman, Kang-in Lee et Giuliano Simeone ont déjà été utilisés dans des rôles avancés lors des dernières rencontres, une solution que l’Atlético pourrait reconduire à Anfield.

Le club madrilène arrive en Angleterre après une lourde défaite 3-0 sur le terrain de l’Athletic Bilbao en Liga. Simeone a rejeté l’idée d’un manque de motivation et a plutôt évoqué des erreurs de concentration. Face à Liverpool, il s’attend à un début de match très intense dans une enceinte où l’Atlético a déjà vécu plusieurs soirées européennes marquantes.

L’Atlético de Madrid a confirmé sur son site officiel que la rencontre contre Liverpool débutera mercredi à 21 heures à Anfield. Le duel constitue l’une des principales affiches de la première journée de la phase de ligue, avec un enjeu immédiat pour les deux équipes qui veulent lancer leur campagne européenne sur une dynamique positive.