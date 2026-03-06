Matt Pokora remet les pendules à l’heure et affirme ne pas devoir se justifier

Matt Pokora s’est retrouvé au cœur d’un échange musclé avec Aya Nakamura autour des chiffres de streaming et des classements, et a choisi le plateau de Cyril Hanouna pour répondre. Le chanteur, révélation de la télé-réalité devenu tête d’affiche de la chanson française, a également marqué sa carrière par un album produit en partie par des figures américaines du R&B et du rap.

Repéré en 2003 dans le télé-crochet Popstars sur M6, Matt Pokora s’impose d’abord au sein du groupe LinkUp avant de se lancer en solo avec l’album M. Pokora. En vingt ans de carrière, il a publié une dizaine d’albums et s’est imposé comme une des figures de la chanson française moderne, nourrissant son répertoire d’influences aussi variées que Jean-Jacques Goldman et Claude François, comme en témoignent ses albums hommages Génération Goldman et My Way.

Sur le plan artistique, la période 2008 reste singulière dans sa discographie avec la sortie du troisième album MP3, présenté par la presse comme son disque « à l’américaine ». Pour cet opus, il a collaboré avec des producteurs et artistes internationaux : Timbaland (introduit à Pokora par Nelly Furtado selon les informations disponibles), JR Rotem et le crooner Ryan Leslie, qui apparaît en featuring sur le titre Don’t Give My Love Away.

Clash public et précisions sur les chiffres : Pokora prend la parole

La querelle publique entre Matt Pokora et Aya Nakamura porte sur la lecture des chiffres de streaming et des classements. Après une critique formulée par la chanteuse, Pokora est intervenu sur le plateau de l’émission Tout Beau Tout N9uf pour apporter sa version des faits et rectifier certains points relatifs aux différents classements musicaux.

Sur TBT9, il a notamment déclaré : « Là où elle fait fausse route […] c’est quand elle parle de Top 10. Le Top 10 streaming ? Non, j’y suis pas. » Il a précisé sa présence sur d’autres indicateurs : « Par contre, le Top 10 [de sorties, NDLR] physique, j’y suis. Top 11 de tournées [musicales], j’y suis depuis 17 ans. »

Insistant sur sa longévité, le chanteur a ajouté : « J’ai pas besoin de me justifier après 17 ans, de chiffres que je fais ou pas. » Ces déclarations ont été relayées et commentées sur les réseaux, contribuant à la viralité du clash.

Le recours à une émission de grande audience pour répondre aux critiques illustre l’importance que revêtent aujourd’hui les débats publics sur les modalités de calcul et de comparaison des performances artistiques, notamment entre streaming et ventes physiques, auxquelles Matt Pokora a fait référence sur le plateau.