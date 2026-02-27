Matt Pokora raconte l’interdit aux Enfoirés : « On n’avait pas le droit de… »

Ce soir à 21h10 sur TF1, Matt Pokora participera au grand concert des Enfoirés au profit des Restos du Cœur, un rendez‑vous annuel bien connu du public. Ces derniers mois, loin des plateaux et des concerts XXL, le chanteur de 40 ans a entrepris un road trip de quinze jours au Québec avec six jeunes adultes porteurs de trisomie 21, une aventure humaine diffusée en prime time sur Gulli depuis le jeudi 26 février et pensée pour “casser des préjugés sur le handicap”.

Invité à expliquer ses motivations, Matt Pokora a affirmé qu’il y allait « en tant qu’être humain, pas en tant que chanteur », précisant « je n’avais rien à vendre ». Dans un entretien accordé au magazine Puremédias, il a insisté sur la volonté de montrer une facette différente de sa personnalité, plus proche du rôle de père ou de grand frère que de celui d’artiste en représentation. Le tournage n’a pas suscité chez lui d’appréhension particulière, mais il a nécessité quelques ajustements de comportement.

Sur place, l’artiste a dû modérer son humour : habitué à taquiner, il raconte avoir « jaugé, puis tenté » car parfois son second degré était pris au premier degré. Les échanges ont néanmoins été profonds et surprenants, abordant des thématiques comme l’homophobie, et donnant lieu à des moments d’explication sans filtre. Matt Pokora confie avoir été frappé par l’autonomie de ces personnes : capacité à prendre le métro, à travailler et à rentrer seules, observations qu’il qualifie de « jolie claque ». Le projet vise explicitement à déconstruire les idées reçues sur le handicap en montrant des quotidiens semblables à ceux de beaucoup d’autres.

Du road trip québécois à la reprise emblématique de Jean‑Jacques Goldman

Après plus de vingt ans de carrière, Matt Pokora reçoit de nombreuses sollicitations professionnelles, mais il dit désormais sélectionner ses engagements selon leur portée humaine. « Il faut que je me dise : ça va me permettre de m’élever humainement », explique‑t‑il, ajoutant que depuis qu’il est papa sa boussole a changé et qu’il cherche chaque matin à devenir « la meilleure version » de lui‑même.

Un épisode de sa carrière reste particulièrement marquant : sa reprise de « À nos actes manqués » en 2010, un choix risqué puisque le titre est signé Jean‑Jacques Goldman. Soucieux de respecter l’auteur, Matt Pokora a contacté Goldman avant la sortie : la réponse de ce dernier l’a touché. Jean‑Jacques Goldman lui a fait savoir qu’il était « toujours touché de voir mes chansons reprises » et a jugé la version « fidèle à l’originale, mais en même temps actuelle », lui souhaitant « tout le bonheur du monde avec ce titre ».

Au sein de la troupe des Enfoirés, Jean‑Jacques Goldman avait instauré une consigne stricte interdisant l’interprétation de ses chansons, ni dans le spectacle ni en interlude. Le règlement a toutefois connu un épisode notable lorsqu’il a proposé à Michael Jones et à Matt Pokora d’interpréter « À nos actes manqués » en interlude, déclarant alors que la chanson était désormais « la chanson de Matt ». Matt Pokora figure ce soir sur TF1 à 21h10 dans le concert des Restos du cœur.