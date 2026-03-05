Matt Pokora défend Kylian Mbappé et fustige les joueurs qui pleurnichent pour partir

Matt Pokora reste au centre de l’actualité culturelle française : lancé par Popstars en 2003 avec le groupe Linkup, l’artiste poursuit une carrière solo émaillée de succès, une activité scénique intense et des interventions médiatiques remarquées, notamment à propos du retour annoncé du trio Linkup sans lui et de son coup de gueule sur le traitement réservé à Kylian Mbappé. Ces éléments ont suscité réactions et attention sur les réseaux et dans les médias.

Révélé en 2003 grâce à l’émission Popstars avec le groupe Linkup, Matthieu Tota — connu sous le nom de scène Matt Pokora — s’est rapidement engagé dans une carrière solo qui l’a imposé parmi les valeurs sûres de la chanson française. L’artiste, âgé de 40 ans selon les éléments rapportés, cumule les succès discographiques et les tournées spectaculaires depuis plus de vingt ans.

Multicarte, Matt Pokora n’est pas cantonné à la seule musique : chanteur, danseur, acteur, producteur et coach dans des émissions télévisées, il a remporté la première saison de Danse avec les stars avant d’intégrer le jury du programme. Il est également présenté comme l’artiste le plus récompensé de l’histoire des NRJ Music Awards avec 16 trophées. Ces derniers mois, son agenda a été riche entre la deuxième partie de son Adrénaline Tour, sa participation au spectacle des Enfoirés 2026 et la diffusion sur Gulli de la série documentaire Sur la route avec Matt Pokora.

Retour de Linkup sans Matt Pokora : explications et calendrier

Lors d’un passage dans l’émission C à vous sur France 5 le 3 mars 2026, Matt Pokora a été interrogé sur l’annonce du retour de Linkup. Lionel Tim et Otis Guilon, deux anciens membres du trio formé dans Popstars, ont annoncé deux concerts exceptionnels prévus cet été, sans la présence de Pokora.

Sur le plateau, le chanteur a précisé qu’il n’avait pas été sollicité pour ces dates et s’est dit « très heureux » pour ses anciens camarades. Avec humour, il a suggéré que Lionel Tim pourrait reprendre ses parties sur scène. L’absence de Pokora est expliquée par un emploi du temps extrêmement chargé : entre concerts déjà programmés, festivals estivaux et la poursuite de sa tournée, l’artiste doit assurer « plusieurs dizaines de dates » d’ici la fin de l’année, selon ses propres propos.

Le retour de Linkup sans Matt Pokora soulève des questions autour des relations entre anciens membres et de la logistique des retrouvailles artistiques, mais sur le plan factuel l’annonce porte sur deux concerts cet été et l’absence confirmée de Pokora pour des raisons d’agenda.

Par ailleurs, Matt Pokora a exprimé publiquement ses prises de position sur des sujets extra-musique, dont l’un des plus commentés concerne le cas de Kylian Mbappé. L’attaquant, aujourd’hui au Real Madrid après son départ du Paris Saint-Germain en 2024, a été au cœur de tensions avec son ancien club, notamment lorsqu’il avait été écarté du groupe lors d’une tournée estivale en raison de son avenir incertain.

Très actif sur les réseaux sociaux à l’époque, Matt Pokora avait publié un message vif en soutien à Mbappé, estimant incompréhensible la mise à l’écart d’un joueur désireux de respecter son contrat. Dans ce message, il dénonçait le contraste entre des joueurs qui « font grève et pleurnichent pour quitter leur club » et Mbappé, « l’un des meilleurs joueurs de la planète » qui voulait « juste respecter son contrat ». Il ajoutait : « Fallait pas forcer et faire des ponts d’or pour qu’il reste si l’institution est si grande que ça ! »