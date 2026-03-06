Matt Pokora, à 40 ans et père de famille, s’amuse du « fantasme » qu’on lui prête

Matt Pokora, figure majeure de la pop française depuis les années 2000, voit régulièrement sa vie privée scrutée par les médias : sa relation avec Christina Milian, son déménagement à Los Angeles et surtout les rumeurs sur son orientation sexuelle ont alimenté la presse et les réseaux. Retour sur les faits, les dates et les réactions de l’artiste, qui a tour à tour répondu par l’humour et des explications publiques.

Repéré au début des années 2000 au sein du groupe Linkup, Matt Pokora a rapidement engagé une carrière solo qui l’a installé durablement dans le paysage musical français. Ses albums Player, À la poursuite du bonheur, My Way et Epicentre ont contribué à asseoir sa popularité. Malgré deux décennies de carrière, l’artiste reste au centre de l’attention médiatique, tant pour ses projets que pour sa vie personnelle.

Rencontrée sous le soleil du Sud en 2017, sa compagne Christina Milian, actrice et chanteuse américaine emblématique du R&B, a été très présente dans les médias depuis le début de leur relation. Un an après leur rencontre, Matt Pokora a choisi de s’installer à Los Angeles, une décision présentée comme un nouveau départ personnel et artistique dans plusieurs entretiens.

Rumeurs, photos et réponses publiques

Les rumeurs sur l’orientation sexuelle de Matt Pokora ont été récurrentes, même après que sa relation avec Christina Milian a été rendue publique. Le point de départ le plus souvent mentionné remonte à 2008, lorsque le chanteur a accepté de poser torse nu pour le magazine Têtu, publication identifiée au public LGBT+. Cette couverture, où il apparaît en sous-vêtements de créateur, a été perçue par certains comme un élément déclencheur des interrogations sur sa vie privée.

Dans son livre M. Pokora, un prince dans les étoiles (éd. l’Archipel, 2023), Pierre Pernez souligne que cette apparition a largement alimenté les spéculations autour de l’artiste. Face à ces bruits, Matt Pokora a plusieurs fois choisi la dérision pour répondre aux rumeurs, abordant le sujet dans différents médias.

Interrogé dans Libération en 2019, il a relativisé ces commérages en attribuant leur prolifération à des comportements masculins visant à propager des bruits : « C’est un truc de mecs qui font courir des bruits… Moi aussi j’ai pu le faire à certains moments… » Il ajoutait que la presse pouvait le photographier avec des petites amies pour ensuite prétendre qu’il était gay.

Dans des déclarations antérieures et dans la presse, l’artiste a parfois ironisé sur le phénomène : « Ça doit être un fantasme pour certains de m’imaginer gay… » et « Pour les hétéros, je suis désolé les gars, mais je suis toujours un concurrent ! », formulées pour désamorcer les rumeurs par l’humour.

Plus sérieux, Matt Pokora a expliqué dans Le Parisien en 2013 les raisons qui l’avaient poussé à accepter la couverture de Têtu : « Faire la couverture de Têtu, si je suis hétérosexuel, ne fera pas de moi un homosexuel, ça fera juste de moi quelqu’un d’ouvert… Je suis content de l’avoir fait et je suis honoré que Têtu me l’ait demandé. » Il a également déclaré qu’il considérait comme un privilège pour un artiste de poser pour une couverture, quelle qu’elle soit, et qu’« ça s’arrête là ! »