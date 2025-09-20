Matignon propose une rencontre mercredi entre Lecornu et l’intersyndicale (sources syndicales à l’AFP)

Selon l’AFP, Matignon a proposé samedi aux huit organisations syndicales ayant posé un ultimatum vendredi au Premier ministre une rencontre avec Sébastien Lecornu le mercredi 24 septembre à 10h, ont indiqué des sources syndicales, rendez-vous confirmé par une source gouvernementale. L’ultimatum, formulé au lendemain d’une journée de mobilisation par l’intersyndicale — CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires — exige que le chef du gouvernement réponde à leurs revendications et abandonne, entre autres, une nouvelle réforme de l’assurance chômage ainsi que l’instauration d’une «année blanche».