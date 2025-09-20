PAR PAYS
Matignon propose une rencontre mercredi entre Lecornu et l’intersyndicale (sources syndicales à l’AFP)

Dnipropetrovsk: frappes russes font un mort et une dizaine de blessés

États-Unis : Donald Trump devrait imposer 100 000 $ de frais pour le visa phare de la tech

Le parquet vénézuélien saisit l’ONU sur la destruction de navires par les États-Unis

Annexion de la Cisjordanie : «ligne rouge claire» pour l’Élysée

Venezuela : le déploiement américain dans les Caraïbes, une « guerre non déclarée »

Incursion d’avions russes: Tallinn demandera à l’OTAN des consultations au titre de l’article 4, annonce le Premier ministre

Bogotá estime la présence militaire américaine dans les Caraïbes «disproportionnée»

Traité protégeant la haute mer ratifié par 60 pays : bientôt en vigueur

Le Canada interdit l’entrée au groupe Kneecap, accusé de soutenir le Hezbollah et le Hamas

Argentine: Milei dénonce une «panique politique» qui met le peso sous pression

Selon l’AFP, Matignon a proposé samedi aux huit organisations syndicales ayant posé un ultimatum vendredi au Premier ministre une rencontre avec Sébastien Lecornu le mercredi 24 septembre à 10h, ont indiqué des sources syndicales, rendez-vous confirmé par une source gouvernementale. L’ultimatum, formulé au lendemain d’une journée de mobilisation par l’intersyndicale — CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires — exige que le chef du gouvernement réponde à leurs revendications et abandonne, entre autres, une nouvelle réforme de l’assurance chômage ainsi que l’instauration d’une «année blanche».

