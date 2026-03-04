Mathilde Seigner : « Je trouve les Français soumis »

Ce mercredi 4 mars à 21h10 sur France 2, les téléspectateurs pourront découvrir le téléfilm inédit Au cœur de nos terres, porté par Mathilde Seigner et réalisé par Didier Le Pêcheur. La comédienne incarne Laure, déterminée à sauver la ferme familiale victime d’un complot : une fiction ancrée dans la ruralité qui mêle résistance, attachement au territoire et enjeux sociaux contemporains.

Le film réunit un casting composé notamment de Caroline Proust, Clémence Massart-Weit, Justine Lacroix, Côme Thieulin, Stéphane Blancafort et Patrick Descamps. Cette distribution, associée au réalisateur Didier Le Pêcheur, vise à donner corps à une intrigue centrée sur la défense des terres et le quotidien des agriculteurs.

Mathilde Seigner n’est pas seulement l’interprète principale : elle s’est fortement impliquée dans la conception du projet. Après la disparition de son père il y a cinq ans, la comédienne a souhaité inscrire son travail dans une dimension plus engagée et durable, participant aux réunions d’écriture, aux choix artistiques et au casting, prenant parfois des décisions proches de celles d’une productrice.

Un projet intime et ancré dans la ruralité

L’idée du téléfilm est née en partie d’un échange avec son compagnon, Mathieu Petit. Ensemble, ils ont imaginé une fiction tournée en Isère, un choix géographique chargé de sens pour Mathilde Seigner : son grand-père, le comédien Louis Seigner, était originaire de cette région. Le tournage sur place a été souhaité par l’actrice, qui y trouve un lien familial et symbolique.

Le réalisateur Didier Le Pêcheur est lui-même issu d’un milieu lié à l’agriculture, précision qui a pesé dans la construction de l’univers du téléfilm. Mathilde Seigner affirme son admiration pour les agriculteurs et sa réprobation face aux injustices qu’ils subissent, éléments qui structurent la narration et la portée sociale de la fiction.

Au gré des déclarations publiques, la comédienne a évoqué l’ambition de transformer ce téléfilm en collection si l’audience le permet, traduisant une volonté de prolonger l’attention portée aux territoires ruraux et à leurs habitants au-delà d’un unique épisode.

Sur le plan artistique, Mathilde Seigner, actrice présente sur les écrans depuis les années 1990 et trois fois nommée aux César, a alterné comédies populaires et drames, expérience qui l’a conduite à multiplier les registres et à s’investir dans des unitaires télévisés marquants.

Parallèlement à son engagement pour ce projet, l’actrice s’est exprimée publiquement à propos de l’état de la société française, décrivant une époque anxiogène dominée par la peur et l’incertitude. Dans un entretien accordé à un magazine, elle a déclaré que l’on « gave les gens avec des peurs diverses : le Covid, le masque, les guerres » et estimé que « on nous gouverne comme si on était des pions », une critique qui a suscité de vives réactions.

Mathilde Seigner a aussi rappelé sa conscience de son privilège mais dit penser aux Français les plus modestes, qui doivent faire face à l’inflation, aux difficultés pour se chauffer et à la précarité énergétique. Elle a également été citée dans des dossiers de presse évoquant des accusations portées par un membre de sa famille.