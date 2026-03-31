Maroc – Paraguay : chaînes et streaming en direct

Après le match nul concédé face à l’Équateur, l’équipe nationale marocaine enchaîne avec une seconde rencontre amicale lors de la trêve internationale. Les Lions de l’Atlas affrontent le Paraguay ce mardi, un rendez-vous très attendu par les supporters désireux d’observer les ajustements de la sélection.

Le coup d’envoi est fixé au mardi 31 mars 2026 à 20h00, heure de la France. Cela correspond à 19h00 au Maroc et à 18h00 GMT, des horaires qui permettront à un large public européen et africain de suivre la confrontation en soirée.

La rencontre se déroulera au stade Bollaert-Delelis, à Lens, en France, enceinte choisie pour accueillir ce duel entre les deux sélections.

Diffusion et options de visionnage

Au Maroc, le match sera retransmis en direct par les chaînes nationales qui proposeront la diffusion intégrale et gratuite, permettant aux téléspectateurs locaux de suivre la rencontre sans souscription payante.

Pour le public français, aucune programmation sur les antennes hexagonales n’est prévue, ce qui prive les fans basés en France d’un accès télévisé classique à la rencontre.

Les spectateurs souhaitant regarder la rencontre en ligne disposent d’une alternative : plusieurs services de streaming annoncent une diffusion, avec notamment la plateforme fanzone.tv référencée comme l’un des moyens de suivre le match en direct sur Internet.