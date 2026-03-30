Maroc : Ismail Saibari visé par des appels à son exclusion de la sélection à cause d’un like

Après la finale de la CAN 2025 au Stade de France, Ismail Saibari, milieu titulaire des Lions de l’Atlas et joueur du PSV Eindhoven, est la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux au Maroc pour avoir « liké » une publication célébrant la victoire du Sénégal, un geste qui a déclenché des appels au boycott et des demandes d’exclusion de la sélection nationale.

Les échanges remontent au match amical face au Pérou, samedi, lorsque des images de la célébration sénégalaise ont circulé en ligne. Le « like » attribué à Saibari sur la publication d’Ismail Jakobs, qui saluait le titre rendu depuis attribué au Maroc sur tapis vert, a été relevé et commenté massivement par des internautes marocains.

La page d’information Morocco Intel a relayé ces réactions en appelant publiquement à l’éviction du joueur de l’équipe nationale, demandant soit sa démission, soit son exclusion, et précisant que ce mouvement se poursuivrait jusqu’à ce qu’il soit effectivement écarté.

D’autres internautes ont repris ces critiques, évoquant notamment le contexte de l’affaire dite des serviettes et rappelant une excuse adressée par Saibari à Édouard Mendy le lendemain de la finale.

Des captures d’écran du « like » et de nombreux messages hostiles ont été partagés sur les plateformes sociales, certains supporters réclamant explicitement que le joueur ne soit plus convoqué en sélection