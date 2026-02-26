Maroc : Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol, autorités sans réaction officielle

Le joueur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été renvoyé devant une juridiction pénale dans le cadre d’une plainte pour viol concernant une jeune femme, des faits qui remontent à février 2023.

Cette décision judiciaire représente une nouvelle phase de la procédure autour de ces allégations, qui avait été signalée dès l’année dernière.

Au Royaume du Maroc, cette avancée procédurale n’a pas entraîné de réaction officielle identifiable : ni ministères, ni fédérations ou autres autorités publiques n’ont, pour l’heure, publié de communiqué à propos de l’affaire.

Les médias locaux ont, eux aussi, opté pour une ligne très prudente : la plupart des titres évitent de s’en prendre frontalement au joueur, dont la popularité dépasse les frontières du pays.

Silence institutionnel et retenue médiatique

Plusieurs éléments expliquent cette réserve apparente. D’un côté, la sensibilité d’une affaire mêlant une personnalité sportive de premier plan et des accusations pénales pousse nombre d’acteurs à la prudence, par crainte de polariser l’opinion ou de porter atteinte à la présomption d’innocence.

De l’autre, le statut public d’Achraf Hakimi — figure suivie et célébrée par une large partie de la population — influe sur le traitement médiatique : certains organes préfèrent des comptes rendus neutres et factuels, tandis que d’autres privilégient des angles moins agressifs afin d’éviter d’apparaître comme visant une icône nationale.

Sur le plan social, cette affaire interroge la manière dont les questions de justice sont couvertes lorsqu’elles concernent des célébrités : équilibre entre droit à l’information, protection des parties et responsabilités des rédactions face à des sujets délicats.