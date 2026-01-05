Maroc 2025 : avec plusieurs absences, le Bénin défie l’Égypte ce lundi

Privé d’Abdoul Rachid Moumini et déjà diminué par plusieurs absences, le Bénin s’avance en outsider face à l’Égypte en huitième de finale de la CAN. Lucide mais ambitieux, Gernot Rohr assume le défi et mise sur la solidarité et l’état d’esprit de ses Guépards pour tenter de faire tomber l’un des géants du football africain.

Le défi s’annonce immense pour le Bénin. À la veille du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations face à l’Égypte, les Guépards doivent composer avec un nouveau coup dur. Averti lors des matchs contre la RD Congo et le Sénégal, Abdoul Rachid Moumini est suspendu et manquera ce rendez-vous crucial. Le latéral droit devient ainsi le troisième absent de marque pour le sélectionneur Gernot Rohr, après Steve Mounié et David Kiki.

En conférence de presse d’avant-match, Gernot Rohr n’a pas cherché à masquer la difficulté de la tâche. « Nous nous attendons à un match très compliqué contre un adversaire de haut niveau », a-t-il reconnu, rappelant que le Bénin n’aborde pas ce duel en position de favori. Pour autant, l’entraîneur franco-allemand refuse toute résignation : « Il faut jouer notre chance à fond. Nous avons l’ambition de faire un bon match et pourquoi pas nous qualifier. »

Confronté aux absences et aux pépins physiques, Rohr mise sur l’état d’esprit collectif. « Nous avons des soucis de blessures, une suspension aussi, mais le groupe est suffisamment motivé pour faire face », insiste-t-il, convaincu que l’expérience accumulée face à des sélections de premier plan peut peser dans un match à élimination directe.

Un contexte différent des matchs de groupe

Le technicien a également tenu à relativiser les comparaisons avec les rencontres précédentes, notamment face au Sénégal. « On ne peut pas comparer un match de groupe à un huitième de finale. C’est une autre dimension », souligne-t-il, évoquant aussi les décisions arbitrales controversées et appelant à un arbitrage respectueux de l’esprit fair-play. Face à une Égypte solide, qualifiée après une victoire sur penalty contre l’Afrique du Sud, Rohr espère que « le meilleur gagne ».

Aux côtés du sélectionneur, Olivier Verdon, qui portera le brassard de capitaine, affiche une détermination intacte. « C’est un match à élimination directe contre une belle équipe, et c’est vraiment motivant », assure-t-il. Fier du parcours accompli, le défenseur central rappelle que la qualification pour les phases finales n’était qu’un premier objectif. « Maintenant, nous sommes ambitieux. »

Verdon met en avant le travail collectif et la progression du groupe depuis le début de la compétition. « Sur le papier, nous n’avons pas le meilleur effectif, mais dans la combativité et la solidarité, nous sommes très cohérents. Si nous respectons notre plan de jeu, nous avons de grandes chances de passer. »

La polémique de la prime balayée

Enfin, Gernot Rohr a tenu à démentir les informations faisant état d’une prime exceptionnelle de 300 000 euros promise en cas de qualification. « On a lu la même chose dans la presse, mais aucun dirigeant ne nous a parlé de cela », a-t-il précisé, évoquant de simples rumeurs. Tout en reconnaissant qu’une qualification face à l’Égypte « mériterait franchement une bonne prime », le sélectionneur insiste sur le fait que l’enjeu sportif prime avant tout.

Lundi soir, au Maroc, le Bénin tentera donc de faire mentir les pronostics face à l’ogre égyptien. Amoindris mais soudés, les Guépards savent qu’un exploit les rapprocherait un peu plus d’une nouvelle page d’histoire.