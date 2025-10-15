En Brève

Maroc: 17 condamnés pour violences lors des manifestations de la jeunesse

Au Maroc, dix-sept personnes ont été condamnées à des peines de trois à quinze ans de prison pour des violences survenues dans le sud du royaume, en marge d’une contestation sociale conduite par la jeunesse. Entre le 27 septembre et le 9 octobre, le collectif GenZ 212, dont les fondateurs demeurent anonymes, a organisé presque chaque soir des rassemblements pacifiques à travers le pays, réclamant des réformes des secteurs de la santé et de l’éducation, la lutte contre la corruption et le limogeage du gouvernement.

