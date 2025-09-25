Marne : plusieurs drones survolent une base militaire

PAR PAYS
La délégation militaire départementale (DMD) de la Marne a indiqué jeudi 25 septembre 2025 à l’AFP que des survols de petits drones non identifiés avaient été observés ce week‑end au‑dessus de la base militaire de Mourmelon‑le‑Grand, confirmant une information du journal local L’Union. La DMD a précisé qu’il ne s’agissait pas de drones pilotés par des militaires et a qualifié l’incident « d’exceptionnel ». Aucun élément ne permet, pour l’heure, de conclure à une ingérence étrangère, a-t‑elle ajouté.

