Marion Maréchal se dit séduite par l’érudition de Jean‑Luc Mélenchon

Marion Maréchal a publié le 28 janvier 2026 son livre Si tu te sens Le Pen (Fayard) et, entre la promotion de cet ouvrage et ses interventions au Parlement européen à Strasbourg, la députée européenne a multiplié les déclarations marquantes : elle revendique à la fois un héritage familial lié à Jean‑Marie Le Pen et une volonté d’émancipation, et, lors d’un entretien le 10 février en direct avec Darius Rochebin, elle a désigné Jean‑Luc Mélenchon comme « probablement » la personnalité politique la plus cultivée de la scène française.

Petite‑fille de Jean‑Marie Le Pen, Marion Maréchal s’est imposée tôt sur l’échiquier politique français. Élue députée nationale il y a plus de dix ans, elle siège désormais entre Strasbourg et Bruxelles en tant que députée européenne et a lancé en 2024 le mouvement Identité‑Libertés, marque de sa volonté de se positionner en dehors des structures familiales tout en revendiquant l’héritage politique transmis par son nom.

Dans son livre et au cours de ses interventions médiatiques, elle a choisi d’aborder frontalement cet héritage. Sur le plateau de CNews, à l’occasion de la parution de Si tu te sens Le Pen, Marion Maréchal a évoqué Jean‑Marie Le Pen en reconnaissant ses manques tout en saluant certains aspects de son action : elle a qualifié son grand‑père de « précurseur », en expliquant que sur des sujets comme l’immigration, l’islamisation, la mondialisation « sauvage », la désindustrialisation, le désarmement militaire ou la perte de souveraineté liée à l’Union européenne, il avait longtemps été isolé dans le débat public.

Les jugements sur les personnalités politiques lors d’un direct au Parlement européen

Le 10 février 2026, face à Darius Rochebin en direct du Parlement européen à Strasbourg, Marion Maréchal a été invitée à qualifier des personnalités selon plusieurs critères. Questionnée sur « le plus cultivé » parmi les responsables politiques français, elle a d’abord pris un temps de réflexion puis a répondu : « Ah je ne sais pas, ça me fait mal, mais probablement Jean‑Luc Mélenchon ». L’aveu a été formulé en dépit des clivages politiques traditionnels et a fait écho aux échanges sur la culture politique qu’elle tient de ses diverses apparitions publiques.

Sur d’autres caractéristiques, Marion Maréchal a cité Gérald Darmanin comme « le plus retors ». À propos de la figure « la plus drôle », elle a mentionné François Hollande — tout en ajoutant que Marine Le Pen l’est aussi « si je dois être juste ». Enfin, interrogée sur l’homme politique « le plus habile », elle a reconnu que le nom suggéré par le journaliste, Emmanuel Macron, lui venait à l’esprit mais a expliqué son hésitation à le qualifier ainsi au motif qu’il « finit tellement mal » et qu’elle « n’arrive pas à dire qu’il est habile ».