Jonathan Jenvrin : il réapparaît dans le nouveau clip de Jenifer

Jenifer dévoile un nouveau clip pour sa reprise de Mourir sur scène (Dalida), attendu pour le 17 juin, qui surprend par la présence d’un visage connu des téléspectateurs : Jonathan Jenvrin, chorégraphe et professeur de danse de la Star Academy. La vidéo, réalisée par la chanteuse elle-même, met en scène des performeurs issus du milieu de la nuit et de la danse, et s’inscrit dans une réinterprétation résolument orientée vers les clubs.

Jonathan Jenvrin, 35 ans, apparaît dans le clip en tant que guest, aux côtés notamment de la DJ Barbara Butch. Propulsé sous les projecteurs à l’automne 2025 lorsqu’il a intégré l’équipe pédagogique de la Star Academy, Jenvrin y tient un rôle visible de performeur, loin de l’exercice purement pédagogique auquel il est aussi associé au château de Dammarie‑les‑Lys.

La sortie de ce single s’inscrit dans un calendrier plus large pour Jenifer : la chanteuse prépare une tournée de Zéniths pour 2027, dont la set‑list comprendra plusieurs reprises du répertoire de Dalida, telles que Laissez‑moi danser et Gigi l’Amoroso. La présence de Jonathan Jenvrin dans le clip soulève la question de son éventuelle participation scénique au spectacle, information qui n’a pas été confirmée à ce jour.

Une performance brute au service du répertoire de Dalida

Dans le clip de Mourir sur scène, Jenifer choisit une mise en images sobre et centrée sur la danse, confiant à des invités ciblés le soin d’incarner l’énergie du morceau. La réalisation, dirigée par la chanteuse, mise sur des plans courts et des chorégraphies collectives pour ancrer la reprise dans un univers de clubbing contemporain. Jonathan Jenvrin y apparaît comme performeur à part entière, confirmant ses compétences au‑delà de son rôle d’enseignant.

La collaboration s’inscrit aussi dans la continuité du parcours personnel de Jenvrin. Dans une interview accordée au magazine Ciné Télé Revue à l’automne 2025, le chorégraphe expliquait avoir suivi le télé‑crochet depuis ses débuts et racontait son parcours : un stage intensif à Lyon où il a été repéré par Kamel Ouali, qui est devenu pour lui un mentor, qu’il qualifie de « papa de danse ». Ces étapes ont contribué à sa trajectoire professionnelle et à son entrée dans le paysage médiatique via la Star Academy.

Lors de la même interview, Jonathan Jenvrin évoquait également des moments fondateurs qui ont nourri sa vocation, citant notamment le tableau de Sofia Essaïdi sur Roxanne et la prestation de Jenifer interprétant Harley Davidson, figures qui l’ont marqué durant son enfance de spectateur du programme. Moins d’un an après ces confidences, sa participation au clip de la chanteuse relie ces expériences d’adolescent observateur à sa pratique actuelle de chorégraphe et de performeur.

Le clip est disponible sur la chaîne YouTube de Jenifer.