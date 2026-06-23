Jean-Pierre Foucault s’apprête à voir sa fortune radicalement baisser : l’animateur perd près d’un demi million d’euros

Jean-Pierre Foucault, animateur emblématique de TF1 notamment connu pour son rôle à la tête du Loto et de la cérémonie Miss France, a définitivement perdu son combat juridique contre l’administration fiscale française. Le 28 mai dernier, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi dans le cadre d’un redressement fiscal initié en 2017. Cette décision marque la fin d’un long bras de fer judiciaire engagé depuis plusieurs années, qui oblige le présentateur à régler une somme importante à l’État. Les détails financiers et les raisons de ce litige fiscal viennent d’être rendus publics, soulignant l’ampleur du redressement et la complexité des mécanismes fiscaux mobilisés par l’animateur.

Après un enchaînement de recours et de procédures, la Cour de cassation a tranché sans appel sur le dossier de Jean-Pierre Foucault. L’animateur devra s’acquitter d’un montant global supérieur à 450 000 euros correspondant à des arriérés d’impôt sur la fortune (ISF) ainsi qu’à des pénalités associées. Ce redressement fiscal découle d’une vérification portant sur les années 2011 à 2015. Selon Les Échos, cette somme comprend 365 394 euros réclamés initialement par le fisc ainsi que plus de 104 000 euros additionnels relatifs à la période 2016-2017. Ce litige met en lumière les limites des dispositifs fiscaux utilisés par Jean-Pierre Foucault pour réduire sa fiscalité.

Depuis le début des procédures, le présentateur contestait la légitimité des sommes demandées, arguant notamment de l’application de dispositifs fiscaux spécifiques. Pourtant, la Cour de cassation a confirmé la qualification donnée par les autorités fiscales, décrétant que le dossier présenté par Foucault ne satisfaisait pas aux critères nécessaires à l’exonération ISF invoquée.

Le litige débute en 2017 lorsqu’un redressement fiscal touche Jean-Pierre Foucault, portant principalement sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour les années 2011 à 2015. L’administration fiscale réclame alors la somme de 365 394 euros. Pour tenter de réduire cette imposition, l’animateur s’était appuyé sur deux mécanismes fiscaux : la loi Girardin ainsi que le pacte Dutreil. La loi Girardin est un dispositif d’incitation fiscale visant à stimuler les investissements dans les territoires d’outre-mer. Dans ce cadre, Foucault avait investi dans deux centrales photovoltaïques en Guadeloupe ainsi que dans deux sociétés basées à Saint-Domingue.

Par ailleurs, il avait également mobilisé le pacte Dutreil, un montage fiscal qui permettait de bénéficier d’une réduction d’ISF à hauteur de 75 % sous conditions, notamment favoriser l’actionnariat sur le long terme et le maintien des activités productives des sociétés concernées. Ce dispositif a été supprimé avec la réforme de l’ISF en 2018. Afin d’honorer les conditions du pacte Dutreil, Jean-Pierre Foucault devait démontrer que Parasol Production, la société concernée, exerçait une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale de manière prépondérante. Il avait validé une première exigence au moment de la transmission de son patrimoine en 2003.

Cependant, la contestation a porté sur la deuxième condition, reliant l’activité de Parasol Production à une véritable activité commerciale. Ce point a été central dans la décision judiciaire. Malgré plusieurs appels et un pourvoi en cassation, aucun des recours n’a pu inverser cette interprétation, ce qui a abouti au rejet définitif instauré par la Cour de cassation. Cette bataille judiciaire souligne ainsi les exigences strictes des autorités fiscales face aux dispositifs d’exonération et les critères d’application des dispositifs Dutreil et Girardin.

Une trésorerie jugée trop passive

Le cœur du différend réside dans la nature de l’activité exercée par la société Parasol Production, dont Jean-Pierre Foucault est associé. Selon l’analyse administrative, appuyée par la Cour de cassation, la trésorerie de cette société était « trop passive ». Plus précisément, le fisc a estimé que les liquidités accumulées par Parasol Production étaient davantage consacrées à la gestion du patrimoine personnel de l’animateur plutôt qu’au développement réel d’une activité commerciale ou industrielle.

Les avocats de Jean-Pierre Foucault avaient défendu la thèse que ces flux financiers provenaient intégralement de ses revenus issus de ses activités audiovisuelles. Néanmoins, la Cour de cassation a rejeté cet argument en précisant que le fait d’accumuler une trésorerie importante issue d’une activité commerciale ne constitue pas, en soi, une preuve suffisante pour prouver une activité éligible au dispositif Dutreil. De plus, la Haute juridiction a souligné que ces fonds n’étaient pas affectés à couvrir des besoins futurs liés à la trésorerie de la société ni destinés à soutenir ou développer l’activité économique de celle-ci.

Ce constat a conduit à la remise en cause du bénéfice de l’exonération d’ISF, entraînant ainsi l’obligation pour Jean-Pierre Foucault de verser des sommes supplémentaires, notamment les 104 535 euros réclamés pour les exercices fiscaux 2016 et 2017. Face à cette décision, l’avocat de l’animateur a choisi de ne pas faire de commentaire auprès de la presse. Cette affaire illustre les complexités et les contrôles rigoureux exercés par l’administration fiscale sur les dispositifs d’exonération et la gestion patrimoniale des personnalités publiques.