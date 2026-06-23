Assemblée nationale : les députés en séance plénière ce mercredi

Les députés béninois se retrouveront ce mercredi 24 juin 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo pour une séance plénière consacrée à plusieurs sujets majeurs. Parmi eux figurent le débat d’orientation budgétaire, l’examen d’une modification de la loi sur le Médiateur de la République et la désignation de représentants du Parlement dans différentes institutions.

L’Assemblée nationale du Bénin tient une séance plénière ce mercredi 24 juin 2026 à partir de 10 heures au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Plusieurs dossiers d’importance sont inscrits à l’ordre du jour de cette rencontre parlementaire.

Les députés examineront notamment le débat d’orientation budgétaire, une étape essentielle qui permet au gouvernement de présenter les grandes lignes de sa politique budgétaire avant l’élaboration du budget de l’État pour l’année suivante.

La séance sera également marquée par l’étude d’une proposition de modification de la loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Médiateur de la République. Les élus se pencheront aussi sur la désignation de représentants de l’Assemblée nationale au sein de diverses institutions.

Par ailleurs, les parlementaires poursuivront l’examen de la loi relative à l’exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Ce texte revient devant les députés pour une seconde délibération.